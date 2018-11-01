傅崐萁突移監北所 妻徐榛蔚取消掃街

前花蓮縣長傅崐萁30日突傳出移監台北看守所，讓支持者相當錯愕。（資料照）

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花蓮監獄稱指出，傅崐萁一個月來在獄中起居作息正常，只接受妻子探視。（許家寧攝）
花監副典獄長朱介民證實傅崐萁借提台北看守所，返監時間未定。（許家寧攝）

前花蓮縣長傅崐萁因合機炒股案被判刑8個月，9月底遭到解職已在花蓮監獄服刑1個月，由於纏訟多年的凱聚炒股案14日即將開庭，10月30日傅被高等法院借提至台北看守所，借提當天傅妻徐榛蔚正與連勝文掃街拜票，翌日也取消掃街行程，趕往北所探視。

傅崐萁傳出30日上午10點臨時被移監台北看守所，據悉，當天連勝文正好到來到花蓮陪同徐榛蔚進行車隊掃街拜票，兩人原本預計下午前往花監探視傅，徐接獲消息後只好作罷，晚間與連勝文繼續至東大門夜市，強打精神完成握手拜票行程。

「借提並非移監」，花蓮監獄副典獄長朱介民證實周二接到台灣高等法院函文，向花監借提傅崐萁，在完成相關程序後，上午10點傅搭乘囚車離監轉赴；獄方指出，雖然監獄都有視訊設備，但傳喚傅崐萁親自出庭視法官需求，獄方無從置喙。

中秋節過後，傅崐萁9月25日在支持者簇擁下，牽著妻子的手走進地檢署報到，入監服刑7天，立委妻子徐榛蔚與前立法院長王金平首度申請特見探視傅崐萁；據悉，一個月來傅崐萁在獄中起居作息正常，只接受妻子探視，還會與2個友好獄友一起打籃球運動。

朱介民表示，依規定傅借提審訊後一定要返花監執刑，雖然傅崐萁已服刑滿一個月，但因尚未完成考核還沒分發下場作業，必須等到他借提回監，不過時間仍不確定，獄方指出，7年以下刑期，服刑2個月可申請自強外役監，還要報請外役監遴選。

(中時 )

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