客廳健身挑戰 「肌力女神」帶著在家動起來

「肌力女神」Annie帶民眾坐在家就能做的健身操，打造健美體態。(Red Bull提供)

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中時電子報
／綜合報導
RED BULL客廳健身挑戰，圖為「土耳其起床」健身動作。(Red Bull提供)

想健身嗎？以後不能再以時間、預算或其他理由拖延囉，Red Bull推出客廳健身挑戰，從11月1日到30日推出8支循環健身訓練影片，幫助民眾在家就可以動起來，若再到指定健身房進行InBody檢測，還有機會獲得「客廳健身晉級派對」體驗資格。

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8支循環健身影片由i Performance Andy教練、肌力女神Annie、引體向上狂人Christine三位教練示範，帶領民眾不論是透過徒手或是簡易健身器材輔助，在家就能確實訓練肌力、鍛鍊健美體態。

此外，只要跟著客廳健身挑戰影片一起練，並前往WorldGym世界健身俱樂部、輕適能、極限健身中心等地點進行InBody檢測，將挑戰前及挑戰後的兩次InBody檢測結果於今年12月2日晚間11點59分前，拍照上傳到Red Bull客廳健身挑戰活動頁面，InBody將篩選挑戰期間進步最多的20名挑戰者，獲得12月8日「客廳健身晉級派對」 VIP體驗資格，接受Andy教練親自指導全身性循環訓練專業課程，詳情可上http://www.redbull.com.tw/livingroomworkout查詢。

(中時電子報)

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