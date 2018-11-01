彰化》遭指控疑涉炒股、存款暴增千萬 魏明谷總部提告 黃文玲親自踢館

2018年11月01日 15:45 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷競選總部發言人謝明甫(中)，在律師游琦俊（右）陪同下至彰化地檢署提告，黃文玲（左）直接到場當面指稱一切都是根據公開的事實資料，可受公評，若涉及誣告會依法追究。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷競選總部發言人謝明甫(右)，在律師游琦俊（左）陪同下，至彰化地檢署按鈴申告。(謝瓊雲攝)

無預警現身的黃文玲(右)有備而來，由助理高舉看板，強調她說的一切都有事實憑據，彰化縣長夫人劉慧如應該出面給個交代。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷夫人劉慧如，遭黃文玲指控炒股、干政，魏總部反駁是不實指控，1日上午競選總部發言人謝明甫在律師陪同下至彰化地檢署按鈴申告違反《選罷法》意圖使人不當選、加重誹謗，不料黃文玲競親自現身踢館，還不斷詢問「夫人咧？夫人怎麼沒來？」場面頓時尷尬。

黃文玲強調，魏明谷夫妻的存款，確實從105年度到106年度間暴增1310萬，這是有憑據的資料，何來不實指控？她的批評都是可受公評之事，劉慧如有責任、義務向縣民說清楚、講明白。

她說，原以為劉慧如會親自來按鈴申告，所以才想親自來與她一起去檢察官面前要求馬上開庭、馬上對質、馬上說清楚；自己面對魏提告，光明正大坦然面對，不會像王惠美到處閃躲、不敢面對黑心燕麥事件，謝明甫指出，劉慧如的股票交易皆依法如實申報票皆按《公職人員財產申報法強制信託》之規定，依法信託給銀行，每一筆交易都有紀錄，加上去年度台灣股市上萬點將近一整年，股市景氣良好出脫股票，都是合理獲利，且也依法申報。

他說，黃文玲身為律師卻未善盡查證義務，還做出不實指控，藉口「媒體報導」，故意不當連結到魏夫妻兩人存款增加，影射行為非常不恰當。面對對手這種惡意抹黑，決定採取法律行動，遏止選舉歪風。

黃文玲昨天在競總開記者會質疑劉慧如「炒股、錢打哪來？」魏陣營隨即反駁並強調將採取法律行動，謝明甫等人至地檢署按鈴提告不久，黃文玲隨即現身，並由助理高舉「縣長夫人炒股道德瑕疵」等圖片看板，當面踢館回嗆「股票交易炒作的情況，都是公開資料、相信自有公斷，但對手若涉嫌誣告，未來絕對依法追究。」魏陣營人員簡單回應強調提告後交由司法偵查，隨即前往遞狀提告後離去，不再理會黃玟伶的叫戰。

(中時 )