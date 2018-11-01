「我是太陽會的來討債」 黑道恐嚇候選人三秒膠封大門

天道盟太陽會成員涉嫌暴力、恐嚇取財等行為介入選舉，警方訊後移送偵辦。（許哲瑗翻攝）

友善列印
中時
天道盟太陽會成員涉嫌暴力、恐嚇取財等行為介入選舉，警方訊後移送偵辦。（許哲瑗翻攝）
天道盟太陽會成員涉嫌暴力、恐嚇取財等行為介入選舉，警方訊後移送偵辦。（許哲瑗翻攝）

新北地檢署指揮新北市警局執行掃黑行動專案，發現天道盟太陽會成員涉嫌自4月起，涉嫌以暴力、恐嚇取財等違法行為介入選舉，全案訊後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺等移送偵辦。

新北地檢署檢察官林殷正28日指揮新北市政府警察局土城分局、刑事警察大隊偵5隊與刑事警察局第4大隊第2隊，執行第3次「自辦同步掃黑行動」專案，針對天道盟太陽會介入暴力選舉、恐嚇取財等違法行為強力掃蕩。

上月30日，土城警方同步拘提並檢舉肅清治平幫派份子惡首1人及成員5人，共6嫌到案，且查扣本票、警棍、金融帳戶等相關犯罪證據。

警方調查，主嫌蘇男為天道盟太陽會成員，平時負責收取債務，今年4月，因台北市某議員候選人欠債不還，便率幫派數人候選人住處噴漆、還隨意毀損監視錄影器，並用三秒膠封著大門門鎖，還嗆聲「我是太陽會的來討債」等話恐嚇競選團隊，該名候選人不堪受辱、心生畏懼，報警對蘇男等人提告。

此外，蘇男等人日前也到土城區收取債務，因馬姓被害人還不出錢，便遭蘇男當眾圍毆，還強迫吃屎喝尿，毀損被害人財物，手段惡劣。

土城分局長余昭俊表示，這次配合警政署執行「全國分區性同步接力掃黑行動」專案，除了對轄區幫派大掃蕩外，為了維護107年底九合一選舉工作，將對幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，防制幫派暴力介入選舉，有效淨化選前治安。

(中時 )

女模之子辱警收容30日 法院今裁… 假管委會改選為由送蘋果 桃議員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。