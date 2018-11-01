台中》中市議員選戰火藥味濃 吳顯森、張立傑又互槓

台中市議員吳顯森前往台中地檢署，控告同選區議員張立傑違反選罷法。（王文吉翻攝）

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吳顯森服務處指控，張立傑陣營人員「侵門踏戶」，將攻擊文宣送到服務處，挑釁意味濃厚。（王文吉翻攝）
吳顯森指控張立傑的文宣，暗指他在鄉長任內興建的大雅生命藝術館有弊端。（王文吉翻攝）

台中市議員第5選區宿敵又槓上！現任市議員吳顯森與張立傑多次在議會殿堂隔空交火，近來張立傑印製「服務報告」文宣，猛打生命藝術館案，質疑吳顯森在鄉長任內涉入弊端，並大量發送，還送到吳顯森服務處。吳顯森不滿張立傑陣營「侵門踏戶」挑釁，立即前往台中地檢署，按鈴申告張立傑違反選罷法。

吳顯森競選總部指出，張立傑於106年12月14日及107年01月09日在太陽電台，散佈不實言論，指控吳顯森在大雅鄉長任內，施作的生命藝術館樹葬區工程之工程款發放有弊案，並將102年由區公所發包的神主牌案疑有綁標案，似是而非張冠李戴，吳顯森已於107年2月6日前往台中地檢署遞狀申告張立傑妨礙名譽。

吳顯森服務處近日又接獲許多熱心的選民告知，「張立傑又針對生命藝術館案，印製有大量文宣攻擊吳顯森」，並於第5選區內大量散發，意圖影響吳顯森選情。10月31日上午更有身著張立傑背心的工作人員，「侵門踏戶」將文宣送到吳顯森服務處，挑釁意味濃厚。

吳顯森為端正視聽，立即前往台中地檢署按鈴申告張立傑違反選罷法。吳顯森競選總部強調，選舉應是選賢與能，透過「公平、公正、公開」的發表政見訴求，尋求選民的選票支持；絕非以不實的抹黑文宣來打擊對手。

對此，張立傑澄清，他的文宣都有來源出處，生命藝術館案是他在議會的質詢內容，文宣內容是引用報章雜誌報導，絕對沒有加油添醋，是非公斷由選民自行判斷。

張立傑也說，他的文宣是由外包人員發送，可能不知道是吳顯森服務處而送上門，他住處也收到3次吳陣營的文宣，內容攻擊他同意追減預算，暗指他不顧老百姓福利，如果這樣也算挑釁，「難不成我也要去提告？」

(中時 )

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