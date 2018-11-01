南投》湯鳳娥參選鄉代人氣旺 4名鄉長候選人無分黨派到齊相挺

2018年11月01日 15:45 中時 沈揮勝

縣議員陳淑惠，為湯鳳娥披掛綵帶。（沈揮勝攝）

現場人氣鼎盛。（沈揮勝攝）

水里鄉農會總幹事張啟荃（右起）與城中村長候選人賴龍德、鄉長候選人徐國賢都到場為湯鳳娥打氣。（沈揮勝攝）

鄉長候選人江龍漢也到場相挺。（沈揮勝攝）

陳淑惠幫湯鳳娥助講。（沈揮勝攝）

鄉長候選人陳癸佑（左一），陳中明（左起六）一起振臂為湯鳳娥加油。（沈揮勝攝）

水里鄉鄉民代表選舉，第2選區候選人湯鳳娥競選總部1日成立，除附近相關村落各級選舉候選人到場相挺，國民黨提名水里鄉長候選人陳中明、尋求連任的現任鄉長陳癸佑，以及同樣參選鄉長的前鄉長江龍漢、自行參選的鄉長候選人徐國賢，4人全都到齊！

曾經當過2任水里鄉民代表，其中1屆擔任副主席的湯鳳娥，總部設在永豐村統一超商隔壁。

1日上午成立大會，現場人氣擠爆，包括縣議員陳淑惠與蕭志全、水里鄉農會總幹事張啟荃、民和村長兼村長聯誼會長張明為、南光村長賴建中、鉅工村長施惟平，以及地方舉足輕重的退休校長戴國華、城中村長候選人賴龍德等，數百人到場相挺。

過程中，陳淑惠為她披掛候選人綵帶，並與戴國華一起向鄉親推薦湯鳳娥，指湯雖因需照顧生病的先生而中斷1任鄉代，但其間服務一直都在。湯鳳娥長期擔任消防隊鳳凰志工，「勤是其優點、視勞為職責」，第2選區7人角逐5席，湯鳳娥很被看好。

陳中明、江龍漢陣營以及賴龍德都說，湯鳳娥認真、刻苦、樸實、人緣佳，能夠有那麼多鄉親無分黨派幫她站台拉票，相當難得。

(中時 )