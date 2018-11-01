瓊瑢舞蹈團歷史舞劇首演 重現葫蘆墩開發傳奇

2018年11月01日 15:48 中時 王文吉

瓊瑢舞蹈團以現代舞呈現葫蘆墩圳墾拓者張達京的傳奇故事。（王文吉攝）

葫蘆墩圳位於豐原鬧區部分圳路，掀蓋300公尺公尺，營造親水環境。（王文吉翻攝）

灌溉大台中萬頃良田的葫蘆墩圳，日前豐原鬧區部分圳路正式掀蓋，象徵邁向「水岸花都」里程碑。深耕在地的瓊瑢舞蹈團，創作大型歷史舞劇《豐原的故事-舞動葫蘆墩圳開發傳奇》，以現代舞詮釋平埔族岸裡社首任通事張達京，300年前開發葫蘆墩圳的傳奇故事，11月10日晚間將在葫蘆墩文化中心售票演出。

瓊瑢舞蹈團榮獲台中市表演藝術「金藝獎」，團長王瓊瑢心懷對家鄉的真摯情感，籌畫創作此齣歷史舞劇。劇中描述平埔族岸裡社首任通事張達京，以草藥醫治瘟疫救人無數，從而教化耕作，披荊斬棘以啟山林，簽定「割地換水」墾約並興建水圳，造就「葫蘆墩圳」。

「葫蘆墩圳」為清代重要的水利工程及灌溉水源，大台平原荒埔變良田，直至今日圳川涓流不息。王瓊瑢表示，該齣舞劇透過燈光設計、投影動畫，表現壯闊的渡海情境，具現原住民狩獵形貌及閩南客家意象。

該劇以現代舞詮釋葫蘆墩圳的傳奇故事，並集結台灣體育運動大學、台北藝術大學舞蹈系及中學舞蹈班學生演出。6幕主題包括巴則海族先民的足跡、渡黑水漢人墾台、台中盆地的墾拓者張達京、生命之水鑿圳引水灌溉、淚與奔及豐葦之原瑞穗之國等，精采回溯歷史根源。

(中時 )