高雄》挨批「韓式恐怖」韓國瑜怒：屁股毛沒長齊就要我道歉？

韓國瑜1日在高雄圓山參加新商會活動時強調，高雄打造全台首富目標不變，但民進黨還搞不懂人民要什麼？（柯宗緯攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在政論節目《無色覺醒》中，有關反對意識形態政治抗議的言論，被對手擴大解讀為「韓式恐怖」，要求道歉，韓國瑜今(1)日回應，「連屁股毛都還沒長齊的議員候選人都要我道歉，我不懂為什麼？」請民進黨不要抓他語病。

有關「若當選高雄市長，不准政治抗議」的言論，韓國瑜接受媒體訪問時解釋，若有機會當高雄市長，他希望經濟一百分、政治零分，但憲法賦予人民集會自由的權利，當然不會去阻止，「拜託高雄不要再搞意識形態跟政治了！280萬民眾都要捲起袖子，對於經濟全力開幹！」

包括基進黨高雄市議員候選人李雨蓁及民進黨高雄市議員候選人林智鴻都批評韓國瑜的言論是「韓式恐怖」，要求他道歉，韓國瑜今在高雄圓山參加新商會活動時回應，「我從來沒有批判我對手的政見，從參選高雄市長以來，民進黨大大小小、老的小的，包括屁股的毛都還沒長齊的議員候選人，一直不停的要我道歉，要我切腹自殺、叫我一頭撞死，叫我退出高雄市長的選舉，我不懂為什麼？」

韓國瑜說，請民進黨不要再抓他語病、曲解他的話，包括大量招商的議題，連民進黨的女性立委都跳出來要他道歉，韓國瑜認為「這個思維非常奇怪，到今天民進黨在高雄市所有的宣傳，都還沒有搞清楚『高雄市民到底要什麼』？」

(中時電子報)

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