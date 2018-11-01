台北》李錫錕主打「夜間經濟」 揭參選動機陰錯陽差成網紅

2018年11月01日 15:42 旺報 潘維庭

無黨籍台北市長候選人李錫錕10月31日晚間舉行「粉絲見面會」，暢談人生經驗與參選的心路歷程，他表示，無論歷史如何改變，「我們都要撐住信仰，堅持價值」，可是柯文哲沒有表現出這樣的勇氣，難以成為下一代的表率，所以他出來給大家另一個選擇，也希望大家用認真、嚴肅的態度來看待首都市長選舉。

見面會中李錫錕暢談政見，特別是這次主打的「夜間經濟」。他說，現在各候選陣營提的政見，很多都在談補助、建設，這些都是要花納稅人的錢，可是今天台北最大的問題是，錢從那裡來？

他提及過去台北最繁華的時光就是美軍駐台期間，軍人與其探望的家人來台吃、住、觀光消費，帶動了台北的經濟與人口的快速成長，當時天母地區每5個人當中有2個外國人，可是現在的天母商圈明顯沒落，繁華已逝。

因此，台北需要賺快錢，最好的方式就是帶動24小時營業的夜間經濟，吸引外國人來吃喝玩樂，特別是夜間，人花錢特別爽快，我們的錢也就賺得快，年輕人就業機會也會增加，消費增加、稅收增加，很多苦無經費補助的政策也可迎刃而解。

另外，李錫錕也談到，自己之所以參選，也可說是一場意外。

他感性提到，兩年前妻子過世後，他成了真正的孤單老人，時間突然多了出來，當時有學生要幫他經營臉書紀錄上課情形，竟然意外的經營出了人氣，再看著台北市這幾年的發展每況愈下，在沒有後顧之憂的情況下，他決定參選。

李錫錕特別著墨於首都市長的人格。他說，人的一生從受教到就職，都是在致力追求成為5%的上等人，領袖決定城市與國家的命運，自然也要表現出相當的風範。可是柯文哲市長帶領台北市四年，我們始終看不到他的價值信仰與堅持的勇氣，難以做為下一代的表率。

他說，無論歷史如何改變，都要撐住信仰並堅持價值，這是我們能留給後代子孫的，而這也是他數十年來的理念，他希望大家用認真、嚴肅的態度來看待首都市長選舉，因為這攸關我們國家的未來發展。

(旺報 )