改航班不願付錢起衝突 女向台灣虎航求償反被告

2018年11月01日 15:45 中時電子報 徐秀娥 、 楊馨 、中天新聞／ 潘立勇 、梁琬渝／綜合報導 、中天新聞／、梁琬渝／綜合報導

乘客臨時更換班機被要求補差額與手續費，台灣虎航竟遭乘客投訴求償。(台灣虎航資料照片)

到底是奧客不好伺候？還是航空公司太鴨霸？乘客航空公司竟然互告！一位林姓女子投訴媒體，她買2張台灣虎航飛沖繩機票，到機場後臨想更換航班遭拒，在發生爭執衝突後，害她和同行友人沒搭上飛機，因此求償機票錢，但虎航不甘示弱，反控對方今年3月搭機因恐慌症發作，迫使將要起飛的班機滑回停機坪送她下機，這場互告大戰今在台北地院開庭，引起外界關注。

蘋果日報報導，綽號「妮妮」的林姓女子最先在報廢公社po文，說出此起事件的經過，但遭網友批她得公主病，隨後貼文即刪除。她透露，刪文之後還被網友追踨騷擾，因此更要堅持消費者的尊嚴，向虎航求償。

妮妮表示，今年6月她買了2張票，與男性友人擬赴沖繩旅遊。但到機場台灣虎航櫃台報到，才發現兩人班次不同，她因有恐慌症在身，必須有友人陪伴，所以提出更換航班的要求，但虎航表示必須補差額及手續費2000元，因友人經濟較不允許，加上自己的錢也要換日圓花用，無法支付而起衝突。

妮妮還指稱，在爭執過程中，她原想付錢了事，但有虎航主管大喊不讓她換票，她當場崩潰，情緒失控，還與航空公司人員發生肢體衝突，後遭旁人架開，但她已無心情出遊，便與友人匆匆離去後決定提告。

今年8月妮妮與虎航在法院調解不成，虎航提出反訴，今年3月她曾因恐慌症發作，迫使虎航已準備起飛沖繩的班機折返停機坪，讓她下機，以致遲延了54分鐘才起飛。

妮妮向台灣虎航求償2張機票錢共1萬3578元，虎航則向妮妮求償1萬6783元，此費用包括該班機機師、空服員54分鐘薪資計8136元、浪費油料5737元、推機費用1284元，以及為協助林女下機出動扶梯車、小客車費用各1169元、457元。

此起官司今在台北地院開庭，妮妮向媒體表示，自己家境富裕，她氣不過台灣虎航質疑她裝病，才憤而提告。

(中時電子報)