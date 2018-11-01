法務部：受理賄選案達1780件 逾3600人涉案

2018年11月01日 15:44 中時 張理國

行政院上午聽取法務部及內政部警政署有關九合一及公投「治安維護工作執行」報告及「查察賄選及防制暴力工作」報告。法務部在報告中指出，賄選相關案「受理」1780件，涉案人數3618人，其中現金買票663件與贈送禮品616件最多。警政署則說，目前已「移送」賄選案件112件，人數880人。

至於近來備受關注的爭議訊息，警政署刑事局結合各縣市警察局科技偵查隊成立「爭議訊息查緝小組」，已受理80件爭議訊息案件，移送56件、63人，有24件在偵辦中。

法務部檢察司長王俊力在報告時表示，各檢察機關截至10月29日止，受理與選舉有關的刑事案件共2361件，4737人，其中賄選相關案件占1780件，包括現金買票663件、贈送禮品616件；另外，暴力案件達224件，涉案289人。

警政署統計，到10月底止，與選舉有關集會4427場次、遊行1433場次，參加人數超過216萬人次，使用警力超過16萬人次，與2014年同期相比，不論集會、遊行場次，或者參加人數都大增，警力也比2014年多次投入7萬多人維安。

另外，投開票日當天，全國1萬5886個投開票所，共部署警衛人員1萬6307名、協勤民力2萬3901人。

(中時 )