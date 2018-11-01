教團票選10大教育議題 呼籲候選人回應

10個教育團體1日公布10大教育議題要求縣市長候選人回應(簡立欣攝)

友善列印
旺報

縣市長選舉在即，國教行動聯盟等10個教育團體表示12年國教亂象未解，但卻看不到相關的教育政見，1日下午召開「市長候選人給問嗎？教育政見十大提問」記者會，公布從19個教育政見裡票選出來的10個最受關切教育議題，包括候選人對高中入學制度的看法，以及家長擔心「性別平等教育」淪為「性解放教育」和「同志教育」等，籲請縣市長候選人積極回應。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，經過103到105學年度12年國教入學制度超額比序亂象的洗禮，很多民眾將各縣市長候選人的教育政見視為投票的重要參考依據；教育團體深刻覺得「教育辦不好，國家不會好」。但在候選人的教育政見中卻找不到相關問題的答案。

教團票選10個最受關切教育議題，「教育理念」方面，世界上許多國家因推動平均化教育而解構公立菁英高中，後來卻又陸續恢復設置；教育團體請問候選人認為平均化教育還是適性分流教育，較能富國利民？另外由於台灣廣設大學，學子學習壓力驟降，想請教候選人是否認為「減輕壓力、快樂學習」走過頭了？

「12年國教」方面，教團表示，過去幾年入學方式複雜且矛盾，想請教候選人對高中入學制度的看法，以及如何因應明年新課綱上路所帶來的挑戰？如何確保每一所高中都開得出加深加廣的選修課程？

另外關於「性平教育」方面，過去國小校園曾播放「青春水漾」影片，造成許多家長恐慌，擔心「性別平等教育」淪為「性解放教育」和「同志教育」等，請問候選人是否認同應該先定義「適性適齡」和「同志教育」的內涵，並強調學習尊重與包容及建構適切的人際關係？

「幼教」方面，有5個小孩的全國幼教家長聯合總會總會長蘇祐晟表示，小孩讀過私幼、公幼，從家長角度，他擔心幼兒園準公共化政策只是政府自我感覺良好。行政院動用300億經費推動幼兒園準公共化政策，但賴清德院長在台南市長任內並沒有達到預期效果，反而讓家長的教育選擇權沒有得到保障，因為準公共化幼兒園已經變成「罐頭式幼教政策」，是一個不成熟政策；「今天對象是兩歲到五歲幼兒，我們直接想問：候選人是否認同行政院的幼兒園準公共化政策？認為其優缺點如何？」

蘇祐晟表示，今年選舉很奇怪，各個縣市都有一位候選人認為自己可以穩穩、低調地當選，所以都不敢碰敏感議題，卻不知民眾已經相當憤怒。教團籲請候選人積極回應，若有可能教團可在選前公布結果，以爭取關心教育的選民支持。

(旺報 )

瓊瑢舞蹈團歷史舞劇首演 重現葫… 金鐘影帝助陣 屈中恆為林學冠獻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。