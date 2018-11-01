教團票選10大教育議題 呼籲候選人回應

2018年11月01日 15:48 旺報 簡立欣

縣市長選舉在即，國教行動聯盟等10個教育團體表示12年國教亂象未解，但卻看不到相關的教育政見，1日下午召開「市長候選人給問嗎？教育政見十大提問」記者會，公布從19個教育政見裡票選出來的10個最受關切教育議題，包括候選人對高中入學制度的看法，以及家長擔心「性別平等教育」淪為「性解放教育」和「同志教育」等，籲請縣市長候選人積極回應。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，經過103到105學年度12年國教入學制度超額比序亂象的洗禮，很多民眾將各縣市長候選人的教育政見視為投票的重要參考依據；教育團體深刻覺得「教育辦不好，國家不會好」。但在候選人的教育政見中卻找不到相關問題的答案。

教團票選10個最受關切教育議題，「教育理念」方面，世界上許多國家因推動平均化教育而解構公立菁英高中，後來卻又陸續恢復設置；教育團體請問候選人認為平均化教育還是適性分流教育，較能富國利民？另外由於台灣廣設大學，學子學習壓力驟降，想請教候選人是否認為「減輕壓力、快樂學習」走過頭了？

「12年國教」方面，教團表示，過去幾年入學方式複雜且矛盾，想請教候選人對高中入學制度的看法，以及如何因應明年新課綱上路所帶來的挑戰？如何確保每一所高中都開得出加深加廣的選修課程？

另外關於「性平教育」方面，過去國小校園曾播放「青春水漾」影片，造成許多家長恐慌，擔心「性別平等教育」淪為「性解放教育」和「同志教育」等，請問候選人是否認同應該先定義「適性適齡」和「同志教育」的內涵，並強調學習尊重與包容及建構適切的人際關係？

「幼教」方面，有5個小孩的全國幼教家長聯合總會總會長蘇祐晟表示，小孩讀過私幼、公幼，從家長角度，他擔心幼兒園準公共化政策只是政府自我感覺良好。行政院動用300億經費推動幼兒園準公共化政策，但賴清德院長在台南市長任內並沒有達到預期效果，反而讓家長的教育選擇權沒有得到保障，因為準公共化幼兒園已經變成「罐頭式幼教政策」，是一個不成熟政策；「今天對象是兩歲到五歲幼兒，我們直接想問：候選人是否認同行政院的幼兒園準公共化政策？認為其優缺點如何？」

蘇祐晟表示，今年選舉很奇怪，各個縣市都有一位候選人認為自己可以穩穩、低調地當選，所以都不敢碰敏感議題，卻不知民眾已經相當憤怒。教團籲請候選人積極回應，若有可能教團可在選前公布結果，以爭取關心教育的選民支持。

(旺報 )