金鐘影帝助陣 屈中恆為林學冠獻出拜票處女秀

金鐘影帝屈中恆（右一）為東南區議員候選人林學冠（左一）獻出拜票處女秀。（馮惠宜攝）

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身為台中女婿的金鐘影帝屈中恆，日前陪同台中市東南區議員候選人林學冠前往建國市場拜票，屈中恆說，這是他第一次為候選人助選，希望大家支持「一」步「一」腳印、「一」心「一」意為市民服務的「11」號林學冠。

剛結束超高難度挑戰的「悲憫次神的女兒」舞台劇演出，屈中恆立刻馬不停蹄的陪同林學冠展開一整天前往三大市場的拜票行程，屈中恆說，他和台中的淵源很深，不只在台中當兵

，老婆也是台中人，他很喜歡台中這個城市，因此知道好朋友林學冠這次出來參選市議員，他二話不說就答應為他助選，雖然他從來不曾參與過任何候選人的拜票活動，但他認為，台中要更好，就需要像學冠這樣肯做事、會做事，沒有政黨包袱、理性優質的民意代表。

林學冠說，很開心有屈哥的支持，就像屈哥在表演專業上始終如一、「一」步「一」腳印的努力，他從參選以來也秉持「一」步「一」腳印的精神，走遍東南區，「一」心「一」意服務市民，希望大家能支持把政黨利益放兩邊，民眾權益擺中間，理性問政的他。

許多民眾看到屈中恆主動要求握手合照，屈中恆也賣力拜票，不斷向民眾拜託支持「我的好朋友林學冠」，一位年輕攤商興奮表示，第一次看到影帝陪同候選人到市場拜票很開心，林學冠則充份展現親和力和幽默感，和菜販一起拿著兩根辣椒比出「11」號，到了豬肉攤則拿起兩隻豬腳說，請支持「一」步「一」腳印的「11」號。

(中時 )

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