年底民進黨若大敗…網列三大戰犯「都不是自己人」

2018年11月01日 15:41 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

縣市長選舉倒數20多天，不僅高雄市選情受人關注，許多學者認為嘉義市及澎湖縣等由綠執政的縣市恐上演「綠地變藍天」。一名PTT網友認為年底民進黨「敗局已現」，並列出未來綠營三大內部檢討名單，「1.柯文哲 2.高雄台南豪雨 3.台鐵」

PTT一名W姓網友發文，認為1124選舉民進黨「敗局已現」，現在只差大敗還是慘敗，但不管怎樣都需要一份戰犯名單，他徵詢網友意見，問「不知道大家覺得 民進黨這次戰犯名單該怎麼列，我先野人獻曝一下，民進黨內部檢討名單1.柯文哲 2.高雄台南豪雨 3.台鐵。」

上月21日普悠瑪翻覆釀18人死亡悲劇，台鐵各項制度缺失逐一浮上檯面。台鐵先是將矛頭指向尤姓司機未經通報關閉ATP並超速行駛，但通聯紀錄顯示，司機在列車翻覆前43分鐘不斷向檢查員求救，引發事發當時在普悠瑪上的乘客質疑，官方只想把責任推給基層人員，不把乘客生命當回事。

民進黨不禮讓台北市長柯文哲競選連任，綠白正式宣布分手，許多年輕人離開民進黨，釀成外溢效應，不過柯文哲聲勢始終不受影響，民調穩定領先丁守中、姚文智。綠媒董事長吳子嘉日前指出，柯P外溢效應在高雄發酵成功，發展成一波「韓國瑜風潮」。

另外今年823暴雨轟炸南台灣，總統蔡英文搭雲豹車勘災、副總統陳建仁被爆水災期間帶全家遊金門、立委陳亭妃質疑《爆料公社》提供的災情與事實不符，當年88水災譙時任行政院秘書長薛香川「吃大餐」的民進黨立委邱議瑩，也被名嘴謝寒冰踢爆跑去波蘭。綠營政治人物的救災表現遭外界批評「荒腔走板」。

底下網友也紛紛猜測民進黨檢討名單「只喜歡網紅 沒有台灣價值」、「喜樂島也有一份」、「跟柯文哲分手。 周玉蔻害得」、「廠公+999999999」、「高嘉瑜 吳子嘉 都是他們沒挺遙遙才會輸」，也有人指出，「怪選民呀！ 不然咧！」、「神奇的是民進黨的戰犯都不是民進黨」

(中時電子報)