機場司機丟飯碗好悽慘 偷完鬍鬚張再偷城隍廟彩券行

2018年11月01日 16:05 中時 謝明俊

詹姓男子涉嫌連續在北市行竊店家愛心零錢箱，多個商家在網路上公告提醒其它民眾注意。〔警方提供〕

４７歲的詹姓男子，因故失去司機工作後，因無錢過活，竟連續在北市各地行竊店家愛心零錢箱，日前，詹某涉嫌到知名魯肉飯鬍鬚張行竊，台北市刑大肅竊組獲報展開布線跟監，詹嫌惡向膽邊生，竟跑到武昌街台北城隍廟旁的彩券行行竊，當場被尾隨監控的幹員逮個正著，正好印證神靈顯赫一語。

據警方調查，詹姓男子原來在某家運輸公司擔任機場接送司機，但因月前與人發生行車糾紛，公司決定將詹開除，詹某缺乏收入下，不僅被趕出租處，連吃飯都成問題，在走投無路下，只得鋌而走險，專以各商家放在櫃檯上的愛心零錢箱為目標，行竊零錢用來吃飯。

月前，台北市刑大肅竊組幹員接獲知名魯肉飯鬍鬚張報案指稱，有一名不明男子乘機偷走店內愛心零錢箱，警方經調閱監視器後，查出竊嫌係詹姓男子，警方即展開監控，但因詹嫌居無定所，行蹤不定，警方花費許多時間來鎖定詹嫌行蹤。

日前，詹嫌跑到北市武昌街城隍廟旁的公益彩券行，假裝顧客購買彩券，利用店家不注意時，偷走愛心零錢箱，尾隨跟監的肅竊組幹員暗中將整個過程蒐證下來，見詹嫌行竊得手，立即上前攔下詹嫌，當場起出零錢箱，將他人贓俱獲。

警方表示，詹嫌每次做案均戴眼鏡、穿白襯衫、西裝褲，打扮成上班族四處步行，挑選擺有愛心捐款箱的店家，佯裝顧客上門點餐或諮詢，趁店員工作忙未注意時，竊走愛心捐款箱並藏匿襯衫或自備塑膠袋內離去。

警方一一清查，查出詹嫌涉嫌在台北市、新北市等地區行竊13件得手，偵訊後移送台北地檢署偵辦。

(中時 )