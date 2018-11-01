1票3000抓到了！彰檢查獲樁腳為二林鎮長候選人現金買票

彰化地檢署查獲全縣第一起鄉鎮長賄選案件，而且是現金買票，每票3000元。（謝瓊雲翻攝）

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彰化地檢署查獲70歲陳姓樁腳以每票3000元現金，替某二林鎮長候選人買票請託。（謝瓊雲翻攝）

一票三千！又抓到了。彰化地檢署查獲彰化縣第一起鄉鎮長賄選案。二林鎮70歲陳姓樁腳，涉嫌以每票3000元現金，向某里里民請託支持某鎮長候選人；昨天帶回18人，有5人坦承收到現金，訊後全部請回；但因樁腳與選民說法仍有出入，檢方認有串證之虞，向彰化地院聲請將樁腳羈押禁見，彰化地院於下午開羈押庭審理後裁准。

彰化地檢署查賄捷報連連，日前已先後查獲代表、里長以現金、禮品向選民請託涉及賄選；這次鄉鎮長賄選案件，檢警調日前即已掌握相關情資；檢警調查，陳姓樁腳涉嫌以每票3000元賄選，均將現金置入紅包袋後親自發放，其中5名選民坦承收賄，有2人將現金退回，選民18人全部請回，樁腳遭檢方聲押禁見，專案小組正持續擴大偵辦中。

昨見時機成熟，由主任檢察官吳宇軒、檢察官林裕斌、洪英丰、高如應、施教文、余建國、戴連宏、李秀玲率同本署檢察事務官，指揮芳苑分局、縣調站及中機站，前往搜索陳姓樁腳住處，查扣9000元現金、名冊、電話簿、紅包袋等物，並傳喚陳姓樁腳及選民近20人。

二林鎮長選舉選情激烈，總計有三人參選，全都是無黨籍登記，有人是首度參選、也有人多次參選失利。至於陳姓樁腳涉嫌買票請託的對象，是主動幫忙買票，或是受候選人指派委託，案情是否向上發展？檢警正繼續往上追查候選人本人是否直接涉案。

(中時 )

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