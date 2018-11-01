文化部無形文化資產保存 明年度預算成長為3倍

2018年11月01日 15:50 中時 張理國

文化部今天在行政院會報告「無形文化資產之保存維護」，文化部表示部長鄭麗君上任後，致力翻轉過去強調硬體建設的預算結構，大幅增加挹注於無形文化資產的經費。明年度文化部文化資產局投入無形文化資產的預算，預計將成長為3倍，此外，國立傳統藝術中心108年投入「傳統戲曲接班人扶植計畫」、「台灣傳統戲曲劇團開枝散葉計畫」的總預算，也預計成長為2倍，顯示文化部對無形文化資產之重視。

文化部推動無形文化資產之保存維護工作，已逐步扎根落實，並與國際接軌。依照2016年新修正的《文化資產保存法》，無形文化資產可區分為傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、口述傳統及傳統知識與實踐等5大類。文化部指出，不同於有形文化資產保存著眼於場域或物件所承載的歷史記憶，無形文化資產更強調「人」所維繫的傳統與技藝，故其保存維護機制與人才傳承，為文化部未來持續推動之重點業務。

文化部長鄭麗君表示，文化部將持續健全無形文資人才的發展環境，強化部內各單位與跨部會機關之間的橫向合作，讓臺灣文化之美永續傳承。

對於修法後新增的「口述傳統」及「傳統知識與實踐」這兩個項目，文化部已啟動跨行政區調查並協助各縣市進行下轄內的普查作業，期能發掘並保存更多台灣精彩的無形文化資產。

行政院長賴清德裁示，台灣有豐富珍貴的有形與無形文化資產，有形文化資產關心的是物，無形文化資產強調以人為連結，是人類社群與其生存環境、歷史，所創造出世代傳承的文化傳統，兩者的保存與維護都相當重要。無形文化資產的存續，是台灣傳承歷史記憶與先民智慧的重要工程，文化部明年度所編列無形文化資產保存預算已較去年加倍成長，將全面推動各項保存維護措施，請文化部加速執行。

賴揆也說，多元形式的人才養成，是無形文化資產保存的首要課題，教育則是其中最重要的一環。後續請文化部妥為規劃人才培育工作，避免銜接斷層，另請教育部落實於各級學校課程中推廣知識的傳授以外，也應包括能力的訓練、態度的養成，讓教育與文化保存的銜接能夠更加完整。請文化部持續透過法規、行政與制度面的討論，建構完整的文化資產保存體系，並善用科技呈現台灣文化之美。

(中時 )