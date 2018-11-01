高雄》回應陳菊批評 韓國瑜：統獨立刻休兵 高雄全力拚經濟

陳菊把握致詞機會，駁又老又窮說。（李義攝）

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記者會結束後，陳菊受訪批評韓國瑜的統獨集會遊行說法。（李義攝）

總統府祕書長陳菊1日到高雄參加世界電競標賽，回應韓國瑜的集會遊行說法，她說，韓國瑜當時是在整個威權統治集團國民黨陣營，不知台灣歷經多少歷程，多少人的努力，才能夠有今天的台灣。

陳菊先是把握致詞機會向與會人士反駁高雄又老又窮說，強調因為選舉因素，把高雄說得這麼不堪，這是我與生命歷程連繫的城市，我努力投注的心血怎麼變得這麼不堪，一夕之間被否定。

她說，這些都是選舉，當選舉過去一切就會過去，我相信事實，所有的用心發展成果，痛苦被抹黑都會過去，美麗的真實要留給世世代代高雄。

會後受訪時，她以美麗事件受難者的角度看待韓國瑜日前的集會遊行說法，指韓國瑜當時身處威權國民黨陣營，所以不知歷經多少人努力的歷程才有今天的言論自由。

陳菊還反問媒體，各位都是媒體人，應知道新聞自由言論、遊行表達不同意見的自由的可貴，「因為韓先生韓候選人未歷經這些過程

就我來講，自由民主包括表達不同意見是非常重要的一部分，我們非常珍惜」。

韓國瑜表示，他這一輩子的第一次投票，就是投給在北基宜參選立法委員的方素敏，他非常佩服早期民主前輩為台灣的努力，他也知道，民主政治不可能走回頭路。

然而，高雄市的經濟發展早已陷入困境，民眾早已厭煩藍綠惡鬥、統獨爭議，因此，他才會堅決主張高雄市未來必須全力拚經濟，帶給市民一個安居樂業的生活環境。

凡走過必留下痕跡，對於歷屆的高雄市長，韓國瑜認為他們都擁有不可抹滅的貢獻，不過，高雄市未來最重要的目標是拚經濟，韓國瑜表示，若是他當選高雄市長，他絕對可以做得比民進黨的候選人還突出，也會帶給高雄市民更美好的生活。

(中時 )

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