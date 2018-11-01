東港迎王遶境馬匹翻摔 東隆宮澄清非王馬

2018年11月01日 16:41 中時 潘建志

10月31日東港迎王遶境時1匹白馬疑似因為受到鞭砲驚嚇失控跌倒。（潘建志翻攝）

10月31日東港迎王遶境時1匹白馬疑似因為受到鞭砲驚嚇失控跌倒。（潘建志翻攝）

東港迎王期間王馬負責背負王印、劍令與千歲一同巡視，是東港迎王流傳已久的習俗。（潘建志攝）

東港迎王期間，民眾想要敬獻草料，要跪呈並由轎班人員確認後再讓王馬靠近食用。（潘建志攝）

東港迎王平安祭典正進行為期4天遶境活動，不過卻傳出有馬匹在遶境時翻摔，網友誤傳為王馬失控。東隆宮1日澄清，此事件與王馬無關，王馬是棕色，失控翻摔的是白馬，為其他宮廟所帶來，也提醒信眾王馬到時勿放鞭砲。

東隆宮祭典委員會主任委員伍水源表示，王爺為武將配有王馬、王印、劍令，迎王期間王馬負責背負王印、劍令與千歲一同巡視，是東港迎王流傳已久的習俗。王馬挑選經由王爺擲筊決定，今年的王馬是恆春馬場的「安可」，棕毛黑尾，身材高大俊挺。

不過網路上流傳一段影片，10月31日迎王遶境時，1匹白馬疑似因為受到鞭砲驚嚇失控跌倒，3名馬伕急著拉馬卻被不敵馬匹力量跟著跌到在地；白馬起身後重心不穩，又再整個背仰翻摔，一旁民眾嚇得驚叫；有網友因而誤傳王馬翻摔壓傷人。

東隆宮澄清，該事件與王馬無關，是參與宮廟為了添增隊伍威儀，找來馬匹背負神尊，忽略迎王時煙砲聲此起彼落，馬匹易受驚嚇，加上宮廟人員對區域環境狀況不熟悉所致。東隆宮歡迎其他宮廟來參與，但希望事前能進行討論，避免類似事件發生。

東隆宮示，王馬行經路程會由轎班成員圈圍在黃線內，確保安全；王馬到前中軍府轎班人員都會廣播「王馬到，請民眾勿放炮」。若有民眾想要敬獻草料，也要跪呈並由轎班人員確認後再讓王馬靠近食用。

(中時 )