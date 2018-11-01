童綜合醫院乳攝車開7.5小時上梨山服務 林佳龍頒獎感謝

2018年11月01日 16:03 中時 陳世宗

林佳龍頒獎給童綜合醫院感謝該院為偏鄉醫療服務的付出，由院長李三剛代表領獎。（陳世宗翻攝）

林佳龍1日前往童綜合醫院頒獎感謝醫護人員，不辭辛勞為偏鄉提供醫療服務，期待繼續延伸服務觸角，縮短城鄉醫療資源差距。（陳世宗翻攝）

台中市政府衛生局與童綜合醫療社團法人童綜合醫院合作，並協調交通部高速公路局，每年安排2部乳房攝影車行經雪山隧道，開7個半小時抵達海拔2,000公尺的梨山衛生所，提供偏鄉婦女乳癌篩檢服務。市長林佳龍1日前往童綜合醫院頒獎感謝醫護人員不辭辛勞為偏鄉提供醫療服務，也期待繼續延伸服務觸角，縮短城鄉醫療資源差距。

林佳龍1日前往童綜合醫院頒獎，感謝該院為偏鄉醫療服務的付出，院方由院長李三剛代表領獎；包括童綜合醫院董事長童瑞年、副董事長童瑞龍及該院服務醫師、護理人員皆到場觀禮。

林佳龍指出，童綜合醫院為台中海線首屈一指的醫院，配合市府多項醫療政策策，績效顯著，去年榮獲WHO健康促進醫院國際網絡競賽「全球典範醫院大獎」，今年也獲衛福部國民健康署「動態職場創意金點獎全國特優獎」，對健康照護的努力有目共睹。

林佳龍表示，台中海線正積極發展，包括捷運藍線通往台中港、三井OUTLET PARK將於12月開幕、台中國際機場門戶及週邊產業專區整體開發、海線雙軌高架化等；未來大台中交通路網整合後，海線將蓬勃發展，童綜合醫院的服務網也將更廣闊。期待童綜合醫院持續與市府配合，延伸服務觸角，降低市區與偏鄉醫療資源差距，讓市民無論住在何處皆能享受到優質的醫療服務。

衛生局說，有鑑於偏遠地區乳房攝影設備不足，衛生局邀請台中市醫療院所至偏鄉提供乳攝車服務，童綜合醫院本著「尊重生命，促進健康」的宗旨，欣然接受邀請，然而台八線臨37中橫便道及台14甲線至梨山禁止甲類大型車通行，該院與交通部高速公路局多次協調，才讓乳攝車經由雪山隧道前往梨山，但仍須行經7小時30分路程，才能抵達海拔2,000公尺的梨山衛生所，停留兩天為婦女提供乳癌篩檢服務。

童綜合醫院長期支持市府國際醫療援助政策，援助東南亞醫療資源缺乏國家，如辦理柬埔寨義診、尼泊爾醫療人員訓練等。童綜合醫院急診部積極投入醫療後援，自創品牌成立福爾摩沙救援FORMOSA SOS國際轉送，醫療團隊24小時待命，隨時因應國內外病患的需求，讓醫療救援無國界。

(中時 )