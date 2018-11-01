霸凌烏日人？ 水肥廠遷烏日 市府澄清：目前無搬遷計畫

2018年11月01日 16:26 中時 林欣儀

位於南屯的「水肥資源處理中心」將遷移至烏日區？民進黨籍議員在一場市政說明會中公開此信息、更指市長林佳龍已同意，引發烏日居民強烈不滿，市議員吳瓊華1日邀集里長及地方代表，痛批市府將屠宰場、化糞窟通通遷到烏日，根本是凌虐烏日人。市府則澄清，水肥廠目前無搬遷計畫。

拿出民眾提供的錄音檔公開播放，內容為上月25日、民進黨議員在南屯區一場市政說明會的發言，內容指出「不管胡志強或張溫鷹，所有市長要把這（化糞池）拿掉都不可能，好在碰到佳龍市長，把汙水處理廠遷到烏日…。」讓現場烏日居民相當氣憤。

高舉寫著「霸凌烏日一條龍」的抗議看板，吳瓊華與烏日區里長在胸前擺出大大的拒絕手勢，她說，南屯區水肥資源處理中心周邊因水肥每日進出，惡臭四溢，導致周圍餐廳倒閉、房地產都漲不起來，綠營議員、市長卻要將南屯不要的化糞窟遷到烏日，對烏日居民來說情何以堪。

「烏日人哪裡得罪你？讓你百般凌虐烏日人？」吳瓊華氣憤表示，民進黨將全台中沒人要的垃圾廠、屠宰場、汙水廠都要遷到烏日，難道是把烏日當成嫌惡設施專用區？這樣的公開發言究竟是市長承諾？或是選舉語言？林佳龍應說清楚、講明白。

台中市政府環保局指出，南屯區水肥資源處理中心設置至今約10年，且市府近年來針對該水肥廠增設異味隔離及防制設備，並將圍牆改造為環保綠圍籬、改裝蓄水池為景觀池，目前無搬遷烏日的計畫。至於北區肉品市場遷移烏日的部分，目前市府也持續與地方溝通。

(中時 )