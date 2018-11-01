新竹》竹市林智堅停車場新生政策 為老舊停車場換新裝

2018年11月01日 16:07 中時 陳育賢

民進黨新竹市長候選人林智堅1日發表「停車場新生」政策，未來計畫將再新增8座停車場，為新竹市增加超過3500個停車格。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅（後左四）1日發表「停車場新生」政策，未來計畫將再新增8座停車場，為新竹市增加超過3500個停車格。（陳育賢攝）

林智堅今天推出「停車場新生」政策發表，市議員候選人陳建名也帶著兒子前來聆聽。（陳育賢攝）

交通要好，停車場不能沒有好！新竹市長林智堅4年來已改造、翻新18座停車場，他今天再推出「停車場新生」政策發表，他說，4年來已大幅改善過去讓大家心生恐懼的昏暗悶熱停車空間，未來計畫將再新增8座停車場，為新竹市增加超過3500個停車格。

民進黨市長候選人林智堅今天在立委柯建銘、競選總部總幹事鄭宏輝、黨部主委翁枝翁等多人的陪同下暢談「停車場新生」政策，他說，過去新竹市許多停車場燈光昏暗讓人心生恐懼，民眾不敢進入，讓停車場的存在徒勞無功。

他剛上任時曾有朋友親自建議，府後停車場地板破碎、悶熱、昏暗，環境惡劣無法多待超過1秒，府後停車場成為他第1個改造的停車場，改造後不僅空氣流通，環境清潔，廁所也由黑暗變明亮，優質環境也成未來改造停車場的基本配備。

林智堅表示，以東大陸橋為例，過去動線不良，入口處甚至被機車阻礙，改造後標示清楚動線順暢，且指標清楚讓找車更方便，媽媽們即便一邊要照顧孩子、一邊左顧右盼的找車，仍能透過指標系統，清楚知道自己停車的位置。

友善城市是他核心施政理念，婦幼優先的友善車位讓拿著大包小包東西，手推嬰兒車的媽媽很有感。

林智堅指出，新竹市是智慧城市，翻新後的停車場都有智慧車牌辨識系統，民眾停車取車不再怕找不到愛車，此外，停車場多數備有救車備品、手機充電器、愛心傘、兒童推車，赤土崎停車場甚至有交誼廳，結合休憩功能，社區民眾還能來聊天看書打桌球。

目前市府已完工及施工中的停車場有18座，未來計畫新增包括關埔國小、新竹棒球場、總圖書館、國際展演中心停車場、生命紀念園區第2停車場、光復路道五停車場、慈雲路停車場及西大路停車場立體化等8座，全數完工後預計增加3500格以上的停車位，要讓煥然一新的停車場成為新竹市悠遊的美好起點。

立委柯建銘則表示，選對市長，可以用4年的時間改變1個城市，停車場是文明社會的指標之一，感謝林智堅賦予停車場新的生命，讓原本昏暗、破舊的環境變的明亮。

前來聽取政見的媽媽戴芸樺表示，新竹市的停車場從過去的磁扣改成智慧型車牌辨識，科技化的設計讓手忙腳亂地媽媽方便許多。吳佩蓉則說，婦幼友善停車格讓他減少尋找車位的時間，小朋友還可以幫忙找「粉紅色」車格，讓停車變成1件開心、好玩的事情。

今天的記者會現場另還多名年輕媽咪、議員劉聲正、曾資程、李妍慧、林盈徹，議員候選人鄭美娟、陳建名、劉康彥、陳雪慧、賴稟豐、曾文濤也到場參與，一同見證新竹市停車場的重生。

(中時 )