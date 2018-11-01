留才攬才 內政部修法僑外生畢業後可延長留台

2018年11月01日 16:31 中時 張理國

為配合政府育才、留才及攬才政策，吸引外籍優秀人才來台工作，內政部於今天部務會報通過「外國人停留居留及永久居留辦法」第22條、第22條之1及「台灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法」第18條修正草案，未來來台投資、工作之外國人及來台就學之僑外生，於工作結束或畢業後，可以申請延長居留，由現行6個月延長為1年，以利將優秀人才留在台灣，提升我國競爭力。

內政部表示，來台求學且畢業之僑外生，經我國投入教育資源培育，且對我國文化、語言及生活具一定程度瞭解，應予優先留用並延攬在台工作。因此，行政院已將「放寬在臺僑外生畢業生之離境規定，由現行6個月延長為1年」案納入「攬才七大策略」。修法通過後，僑外生畢業得以書面敘明理由，申請延期居留6個月，如延期屆滿前，尚有尋職事實或刻正辦理工作許可等必要者，得再申請延長1次，總延長期間最長為1年，以利其貢獻所學。

另外，為吸引外籍優秀人才來台及留台服務，同時放寬來台投資或工作之外國專業人士及其配偶、未成年子女及其滿20歲以上，因身心障礙無法自理生活之子女，可以申請延長居留次數為2次，總延長居留期間最長為1年。

內政部指出，「外國人停留居留及永久居留辦法」第22條、第22條之1及「台灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法」第18條修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行，期盼藉由這次放寬規定，可以留住熟悉台灣的優秀外國專業人士及僑外畢業生，以解決我國缺人才的困境，提升國際競爭力。

另外，同樣為了協助留才攬才，內政部也放寬離島縣政府一級機關單位副局處長設置標準。部務會報今天也通過「地方行政機關組織準則」第16條修正草案，增訂縣市人口未滿20萬人者，其一級機關單位編制員額達10人以上，得置副主管或副首長，適度放寬離島縣政府一級機關單位副局處長設置標準，修正草案將依法制作業程序函報行政院核定後發布施行。

(中時 )