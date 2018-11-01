強化便民 內政部推動簡易不動產登記案件可跨縣(市)辦理

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內政部於今天部務會報通過「土地登記規則」部分條文修正草案，為推動跨直轄市、縣（市）不動產登記作業預作準備，修法通過並經試辦後，民眾辦理住址變更登記等簡易案件，即可就近至全國任一地政事務所申請，強化便民服務。

內政部表示，自2015年起全國已實施同一縣市跨所收辦不動產登記案件，凡符合可跨所收辦之登記項目，民眾均可於土地或建物所在同一縣市的任一地政事務所就近申請，頗獲好評。為強化地政業務申辦便利性，並打破行政轄區藩籬，內政部預計於明年中試辦推動跨直轄市、縣（市）之不動產登記，由住址變更登記、姓名變更登記、門牌整編登記等簡易案件登記項目開始做起，之後再逐步增加其他案件類型，故配合修正土地登記規則相關條文。

內政部進一步表示，為因應不動產簡易登記案件之網路申辦作業，增訂網路申請之登記申請書，應以電子簽章方式辦理，另增訂這類不動產登記於網路申請登記時，得免提出權利書狀，權利人可以嗣後再行換領之規定。

此外，為推廣多元化爭議解決管道，使民眾了解涉及私權爭執之解決途逕，除司法訴訟外，尚有依仲裁法提付仲裁或依鄉鎮市調解條例聲請調解等，這次修法增訂以訴訟外紛爭解決機制處理，疏減訟源。另也配合部分法規之廢止、刪除或因應實務作業需要，同步修正相關條文。

內政部指出，「土地登記規則」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行。

(中時 )

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