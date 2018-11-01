統一企業響應花博推聯合行銷應援志工6大合作方案

統一企業響應台中花博特推出聯合行銷及應援志工6大合作方案，讓全世界看見花博的亮點。（陳世宗攝）

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2018台中世界花博展期長達6個月，將有2萬多名志工投入服務工作，為感謝他們的辛勞，統一超商特贊助熱銷的「菱格香菠蘿」麵包1萬份，及星巴克第二杯半價體驗券3萬張，要讓花博志工在工作之餘，亦能享受美食充飽能量，提供遊客最優質的服務。

台中市政府與統一企業集團合作，全台超過5000家7-ELEVEN門市，將於花博展出期間，在店內OPEN!CHANNEL數位看板及POS系統收銀機螢幕，播放為期4周的花博影片，並規畫超商點數兌換限量花博票1000張聯合行銷活動，還在48座企業商場懸掛花博布條、贊助30場記者會咖啡與點心。

台中市政府副市長張光瑤、經發局長呂曜志等，1日與統一超商副總吳國軒共同宣布聯合行銷及應援花博志工的6大合作方案，將成為台中花博強力的民間後盾；OPEN家族及花博吉祥物樂虎及來虎也到場大秀健康操與舞蹈，展現熱情與活力。

張光瑤表示，法國在舉辦世界博覽會留下艾菲爾鐵塔，相信未來台中花博15米高「聆聽花開的聲音」也將令人懷念；期盼透過與統一合作的宣傳活動，花博的核心理念傳遞到每個民眾的心中，找到生命的溫度及美好，讓美好的事不斷發生。

統一超商副總吳國軒說，統一企業將全力支援台中花博，希經由7-ELEVEN全台超過5300多家門市內OPEN!CHANNEL數位看板、POS系統收銀機螢幕等消費者可明顯看到的位置，播放花博宣傳影片；並規畫OPENPOINT點數兌換限量1000張花博票活動，讓全世界看見花博的亮點。

(中時 )

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