基隆》不滿遭抹黑 基市議員怒告黃國昌、徐永明誹謗

2018年11月01日 16:29 中時 李怡萱

時代力量立院黨團日前公布藍綠兩黨曾涉貪汙、賄選的議員候選人，其中基市議員游祥耀也因「妨害公務」上榜，游祥耀認為，時力造成他名譽受損，1日在律師陪同下至北檢按鈴，向時力黨主席黃國昌及立院黨團總召徐永明提出違反選罷法及加重誹謗告訴。

游祥耀指出，黃國昌、徐永明在9月20日對外召開記者會，指控國、民兩黨提名涉及「貪污、賄選」的縣市議員候選人，並向外界公開所謂的「2018年國、民兩黨提名縣市議員候選人涉案名單」。

雖然他被列舉的罪名為「妨害公務罪」，但足以讓一般不知情的民眾誤認時代力量所提名單，均涉及「貪污、賄選」。不僅對他的名譽造成莫大損害，也嚴重影響基隆市仁愛區選情。

時代力量發現錯誤後，在9月21日私下更改名單，將游的名字移除，但錯誤言論的傷害已經造成，原始名單早在網路上傳開。游祥耀曾呼籲黃國昌、徐永明出面澄清並道歉，但兩人迄今仍置之不理。

游祥耀進一步解釋被告「妨害公務」過程，2012年時，基隆前市長替人關說酒駕，他基於監督政府職責，與其他黨團同仁一同赴基隆地檢署，過程中與法警發生推擠衝突，因而被告「妨害公務」。

他說，從政以來，一直認真問政，即使曾被告妨害公務，也是為了社會公益，不是時代力量所謂的貪汙。

(中時 )