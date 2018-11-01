基隆》不滿遭抹黑 基市議員怒告黃國昌、徐永明誹謗

游祥耀在律師陪同下至北檢按鈴，向時力黨主席黃國昌及立院黨團總召徐永明提出違反選罷法及加重誹謗告訴。（李怡萱翻攝）

友善列印
中時

時代力量立院黨團日前公布藍綠兩黨曾涉貪汙、賄選的議員候選人，其中基市議員游祥耀也因「妨害公務」上榜，游祥耀認為，時力造成他名譽受損，1日在律師陪同下至北檢按鈴，向時力黨主席黃國昌及立院黨團總召徐永明提出違反選罷法及加重誹謗告訴。

游祥耀指出，黃國昌、徐永明在9月20日對外召開記者會，指控國、民兩黨提名涉及「貪污、賄選」的縣市議員候選人，並向外界公開所謂的「2018年國、民兩黨提名縣市議員候選人涉案名單」。

雖然他被列舉的罪名為「妨害公務罪」，但足以讓一般不知情的民眾誤認時代力量所提名單，均涉及「貪污、賄選」。不僅對他的名譽造成莫大損害，也嚴重影響基隆市仁愛區選情。

時代力量發現錯誤後，在9月21日私下更改名單，將游的名字移除，但錯誤言論的傷害已經造成，原始名單早在網路上傳開。游祥耀曾呼籲黃國昌、徐永明出面澄清並道歉，但兩人迄今仍置之不理。

游祥耀進一步解釋被告「妨害公務」過程，2012年時，基隆前市長替人關說酒駕，他基於監督政府職責，與其他黨團同仁一同赴基隆地檢署，過程中與法警發生推擠衝突，因而被告「妨害公務」。

他說，從政以來，一直認真問政，即使曾被告妨害公務，也是為了社會公益，不是時代力量所謂的貪汙。

(中時 )

強化便民 內政部推動簡易不動… 徐國勇：明年起開放役男以體育、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。