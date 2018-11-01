徐國勇：明年起開放役男以體育、電競、外交等專長申請服替代役

2018年11月01日 16:29 中時 張理國

內政部今天聽取役政署報告明年「替代役實施役別及員額調整規劃」，部長徐國勇宣布，內政部配合兵役政策調整，在替代役兵源受限下，為扶植外交人才，避免文化及體育專長役男因兵役問題中斷訓練，明(108)年起開放具外交、文化(含電競、圍棋、文化獎項)、體育等專長役男申請服替代役；另為鼓勵原住民身分役男回部落服役，促進原鄉發展，亦開放其申請服替代役，以上預估約300人受惠。

內政部表示，配合兵役政策調整，今年起規劃82年次以前出生役男轉服替代役，至83年次以後出生役男，除以家庭或宗教因素申請服替代役，其餘接受4個月軍事訓練。現為因應國家當前施政重點需求，調整明年替代役實施役別及員額，82年次以前出生役男服替代役役別為研發替代役2千人、警察役1750人、消防役1750人及社會役2400人，並保留公共行政役(含原外交役、文化役、體育役及原住民族部落役)100人；而83年次以後出生役男除以家庭、宗教因素申請服替代役外，同樣保留公共行政役(含原外交役、文化役、體育役及原住民族部落役)200人。

另為擴大照顧社會弱勢族群，將修正「役男申請服替代役辦法」，放寬役男以家庭因素申請之條件，修法完成後約3千人可受惠。內政部指出，明年一般替代役各役別員額規劃案已經行政院今年10月3日核定，且已邀集相關需用機關召開員額分配會議，擬訂各役別實施順序及人數，將依「替代役實施條例」第4條第2項規定，報請行政院核定後施行。未來將在優先滿足國防需求為原則下，配合政府施政重點，適時調整實施役別及員額，以符合兵役公平原則，並讓役男結合兵役專長專用。

(中時 )