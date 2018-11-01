高雄》陳其邁紅了!上節目和秦慧珠互罵老太婆、小學生

民進黨高雄市長候選人陳其邁1日上午接受廣播節目「寇寇早餐」專訪。（圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

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中時電子報

民進黨高雄市長參選人陳其邁回防空戰，最近頻頻上政論節目成效斐然，果然在PTT政黑版引起廣泛討論。尤其是陳其邁昨日上政論節目，和國民黨議員秦慧珠槓上，秦慧珠說「市長一直碎碎念，像個老太婆一樣好奇怪。」陳其邁連續插嘴問三次「你是說你嗎？」主持人謝震武無奈出來做和事佬。「你是說你嗎？」這句話已成為PTT推文名言。

民進黨高雄市長候選人陳其邁昨（31）日上政論節目闡述自己的施政理念，卻意外和國民黨台北市議員秦慧珠為農產品外銷大陸議題槓上，雙方互嗆老太婆、小學生，持人謝震武無奈出來做和事佬。這段影片也在PTT政黑版紅了，網友形容像小朋友「鬥嘴鼓」。

PTT網友記錄陳其邁和秦慧珠唇槍舌戰，

「秦慧珠:香蕉那是你們20年執政賣不出去

陳其邁:那馬總統執政咧

秦慧珠:並不代表第21年韓國瑜當市長賣不出去

陳其邁:那馬總統執政咧

秦慧珠:所以我覺得這是很好的問題

陳其邁:那馬總統執政咧

秦慧珠:就說你們 好 你不要一直插嘴

秦慧珠:市長一直碎碎念 像個老太婆一樣好奇怪

陳其邁:你是說你嗎?

秦慧珠:過去20年你賣不出去的農產品

陳其邁:你是說你嗎?

陳其邁:你是說你嗎?

謝震武:沒事 沒事 來來來 給議員先來

秦慧珠:市長怎麼好像變小學生了 從老太婆變小學生

陳其邁:小學生在管幼稚園的學生。」

這段影片在政黑版出現超多文章討論串，標題有「小朋友其打交」、「吉邁大炸裂」、「菊邁是不是真的還沒斷奶」、「我開始期待其邁跟國瑜辯論了」、「其邁是不是脾氣很躁啊?」、「陳其邁是不是心胸狹隘」、「陳其邁 個性應該很糟糕!!!」。陳其邁往昔質詢前陸委會主委王郁琦爆出「挖拎爸爸啦」的往事又被翻出來，「你是說你嗎？」也迅速成為政黑版推文金句。

(中時電子報)

文章來源：[討論] 小朋友其打交

文章來源：[黑特] 陳其邁 個性應該很糟糕!!!

文章來源：[討論] 我錯怪你了，其邁。

文章來源：[討論] 陳其邁是不是心胸狹隘

文章來源：[討論] 文智其邁誰贏？我來告訴你

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