網球》納達爾巴黎賽傷退 喬帥重登世界第一

2018年11月01日 16:42 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

喬柯維奇下周將重返世界第1。(資料照/美聯社)

西班牙現任世界球王納達爾，好不容易揮別膝傷，選擇巴黎大師賽重返賽場，可惜在當地時間周三和同胞佛達斯科（Fernando Verdasco）賽前宣布腹肌拉傷退賽，下周一ATP職業男網最新世界排名，將由塞爾維亞名將喬柯維奇擠下納達爾，重返世界第一。

納達爾今年9月在美網因膝傷在4強賽被迫傷退，失去衛冕的機會，接下來就一直休息，直到本周巴黎大師賽才復出，無奈在第二輪賽前宣告腹肌拉傷，考量自己職業生涯多年大小傷不斷，為了身體決定退賽。

納達爾在記者會表示：「過去幾天腹部肌肉覺得不太舒服，特別是發球的時候，醫生是建議我不要帶傷比賽，如果硬要打，傷勢會更嚴重。」

這個傷勢不只讓納達爾失去角逐巴黎大師賽冠軍的機會，也會把世界球王寶座奉送給老對手喬柯維奇，ATP官方推特指出，喬帥將是自2000年俄羅斯名將沙芬（Marat Safin）之後，第一位同一年賽季從世界20名之外衝上第1的球員，喬帥2018球季最低世界排名是第22，2000年賽季沙芬則是最低曾掉到世界第38名。

至於這次受傷會不會影響參加11月11日開打的本季封關賽ATP倫敦年終賽，納達爾回應：「我現在無法回答，現在的情況是每日觀察，對我而言重要的是保持健康，才能夠每周都能出賽，而持續健康穩定出賽是我本季很難達成的目標，本季只參加9站賽事，有2站賽事退賽。」

遞補納達爾出賽的「幸運輸家」賈奇里（Malek Jaziri），以7：6（7：5）、1：6、6：3擊敗佛達斯科，下一輪要對上衛冕者沙克（Jack Sock）。

(中時電子報)