台北》搶藝文界選票？柯P會名導、甄珍引揣測

2018年11月01日 16:48 中時 張潼

名導演李行（左）今天下午到北市府拜訪市長柯文哲。（張潼攝）

資深演員甄珍明年要舉辦「甄情珍藝—影后甄珍從影55年特展系列活動」 盼獲得市政府協助，因此今天下午親自拜訪市長柯文哲。（張潼攝）

台北市長柯文哲今下午在市政大樓會見名導演李行、朱延平以及女星甄珍，由於此次會面是由透過民政局長藍世聰安排，柯的競選總幹事小野也陪同出席，格外引發「爭取選票」的揣測。對此，李、朱以及甄珍面對媒體追問都不願多談，藍世聰受訪時則澄清，講選舉人家會厭惡，把事情做好人家就會支持，不要扭曲為選舉，也不太可能因拜會就改變政治立場，這對拜會的3人不公平。

從影55年的甄珍計畫明年舉辦「甄情珍藝—影后甄珍從影55年特展系列活動」，今下午她與李行、朱延平一起到北市府拜會柯文哲。會前，大批媒體守候在會場外，追問3人此次拜會除討論北市府可提供特展哪些協助，因時值選前，是否也有選舉考量？但3人均表示未安排受訪，沒有回應，不過，甄珍在致詞時盛讚北市府給予的協助，並致贈自己的電影DVD給柯。

據傳此次會面由藍世聰安排，由於藍是民政局長，並在此次選舉替柯拉攏組織票，因此仍引發搶選票的揣測。不過，藍會後受訪時表示，的確是他因緣際會下認識甄珍的好友，得知明年特展有需要市府幫助的地方，因而促成這場拜會，包括市府可以協助向松菸文創園區商界開幕典禮與播映時段的公益時段，或是折扣費用等，市長已指示文化局全力協助。

藍世聰也澄清，外界說此舉是在爭取選票，但凡事不要都想選舉，把事情做好人家就會支持，一直講選舉也會令人厭惡；之所以今天安排雙方碰面，主要還是配合居住在香港的甄珍的時間。他還說，很難因為一場會見就改變政治立場，這樣說對來訪的3人也不盡公平。

文化局副局長李麗珠則表示，「甄情珍藝—影后甄珍從影55年特展系列活動」目前初步規畫將有四個面向，包括3月29日起的文物特展，市府將協助確定松山文創園區的展出檔期；另外就是影展、開幕式、在台北市選定宴請好友的飯店場地等。

甄珍參與拍攝的電影達85部，例如《一簾幽夢》、《彩雲飛》、《冬戀》等，堪稱台灣電影史上第一位文藝片巨星，並曾獲第50屆金馬獎終身成就獎。

(中時 )