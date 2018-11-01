寶可夢台南大爆發 奇美博物館爆滿 估5天湧20萬人

2018年11月01日 16:40 中時 曹婷婷

到台南抓珍寶囉！由台南市政府觀光旅遊局主辦《Pok?mon GO Safari Zone in Tainan》，今天起一連5天在奇美博物館熱鬧展開，預估將湧入20萬人次，儘管一早飄雨，但抵擋不了抓寶迷「尋寶」心切，不只吸來自全台各縣市訓練師，甚至還有遠自日本而來的玩家專程到台南抓寶。

寶可夢熱潮燒到台南，台南全區2300平方公里稀怪任寶友抓，活動主場館設在奇美博物館，奇美博物館首日湧入大批「訓練師」，第一天現蹤的寶包括首次亮相的古空棘魚、色違大甲、色違青綿鳥、寶貝龍及7種未知圖騰，讓抓寶迷驚喜連連。

奇美博物館為服務廣大玩家，同步舉辦「奇美尋寶GO！限定快閃展」，並祭出門票、禮品等優惠，更首度開放動物廳拍照，20日前，玩家只要進入博物館大廳，就能看見美國藝術家Jeffro以漂流木創作的犀牛作品，作品後方還有6個隱藏版動物剪影，剪影本尊就位於館內最受歡迎的「動物廳」。

台南市觀光旅遊局表示，活動期間，奇美博物館、台南都會公園都有皮卡丘、伊布公仔表演，特定時段也會開放民眾與公仔合照，每日還將贈送2萬頂皮卡丘帽，在遊戲畫面中會拆掉道館，增設整排迎賓補給點，還有紅黃藍方的隊長立牌，供玩家拍照打卡，此外，台南30個景點也會推出意外驚喜。

奇美博物館開放時間為上午9:30至下午17:30，建議玩家們可多利用平日前來，戶外園區配合美食飲品攤區，將延長至20:00閉園，遊客若出示寶可夢APP，將可在門票、導覽機、禮品和餐飲等獲得相關優惠；另外在活動期間，戶外遊園專車暫停服務。

(中時 )