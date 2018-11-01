陳庭妮劈腿被起底 持球棍狠K劉以豪

陳庭妮（左）與張書豪飾演戀人。（傳影提供）

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陳庭妮（左）拿球棒要K劉以豪。（傳影提供）

陳庭妮電影《比悲傷更悲傷的故事》劈腿張書豪，偷吃行徑被劉以豪起底，讓她「見笑當生氣」，用球棍狠打劉以豪發洩。這場被球棍還有巴掌狠打的戲讓劉以豪苦笑難忘，原本以為只是彩排試戲，沒想到陳庭妮超入戲，立刻「來真的」，他一時沒心理準備就被打巴掌，讓他大呼：「真的是很猛烈！」

陳庭妮與劉以豪認識多年，剛出道當模特兒的時候，他們曾一起拍過婚紗目錄，多年默契也讓這次的拍片過程順暢無比，讓陳庭妮直呼：「跟以豪拍戲真的很讓人放鬆，只要看著彼此的眼睛，就能意識到下一part要拍什麼，我覺得就是一種信任感！」

陳庭妮在片中演出一名美豔攝影師，拿起單眼相機拍起照來架勢十足，為了能精準詮釋片中攝影師的角色，她接受了密集的「攝影特訓」，特別跑去找認識的攝影師當助理見習，最後出師發展出自己的風格，拍出迷離夢幻的攝影作品。身為明星早已習慣拍照，但她說：「雖然拍照一直是我很習慣的工作，但是真正去上課後，才發現被拍者跟拍攝者的思維角度不一樣，原來有這麼多小細節！」談到這次飾演的「Cindy」角色，她說：「因為我覺得我情感很豐富，但是Cindy卻把感情藏的很裡面，甚至不表現出來。」她猜觀眾看完一定會質問「為什麼明明有個這麼好的男友卻還要偷吃」，但演完這部片後，彷彿修煉了一場愛情的她說：「但現實生活裡真的有像Cindy這樣的女生，總是帶著保護罩，因為她痛過了，才重新思考自己的愛情信念。」

電影由劉以豪及陳意涵攜手主演片中賺人熱淚的「虐心情侶」，張哲凱（K）和宋媛媛（Cream）兩人自高中失去家人後就成為彼此最親密的朋友、唯一的家人，他們相愛相依，卻不是戀人，只因K不定時復發的疾病讓他不敢承諾。為了讓Cream擁有他給不起的幸福，他決定隱瞞病情，擅自為心愛的人找到其他可以託付一生的對象。電影將於11月30日在台上映。

(中時 )

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