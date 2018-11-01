花蓮學童營養午餐 縣府11月供應有機米

2018年11月01日 16:41 中時電子報 綜合報導

花蓮縣政府自2004年開始推動有機農業至今成果豐碩，有機面積今年10月底突破2,000公頃，其中有機水稻種植面積超過1,000公頃，有機農作面積全臺居冠。縣府將於今年11月辦理「花蓮縣國中小學有機月推動計畫」，連續一個月讓學校師生在營養午餐中體驗試吃花蓮在地有機米，盼有機食農教育從小紮根。

近年來學校午餐採用國產在地生產可溯源食材已逐步成為共識，學校午餐使用在地生產有機蔬菜或有機米，增加了花蓮長期、穩定的需求量，有助於鼓勵在地農友投入有機生產行列。花蓮縣因為學校地處分散，加上縣府預算有限，要在學校營養午餐採用國產在地生產可溯源食材基礎上，推動學校午餐採用有機食材著實不易，為讓國中小學師生吃得更健康，學會珍惜食物、瞭解食材、土地與環境的關聯、減少碳足跡、鼓勵在地小農增加有機耕作面積，花蓮縣政府向行政院農業委員會農糧署爭取經費試辦「花蓮縣國中小學有機月推動計畫」，讓全縣師生在學校可以午餐吃得好、吃得健康。

「花蓮縣國中小學有機月推動計畫」主要規劃本縣5個農民團體(花蓮市農會、富里鄉農會、有限責任花蓮縣花東有機農產加工生產合作社、花蓮縣富糧稻米運銷合作社、花蓮縣銀川有機農產品生產合作社)配合學校安排有機食農教育講習或田間體驗計35場次，介紹作物生長知識、種植經驗分享、有機及慣行農法的差別，教授友善土地永續環境等有機食農教育觀念，並選定今年11月，讓學校師生在營養午餐中體驗試吃花蓮在地有機米，而且連續吃一個月，讓有機農業從小紮根，推廣花蓮在地有機農產品，引導未來學校師生、家庭對有機食材之認同，逐步擴大有機消費基礎，共同活絡在地支持系統，促進在地生產與在地消費。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲相當關心學童營養午餐品質，日前更實地訪視學童用餐及配膳情形，並邀集全國家長團體聯盟校園食品安全小組執行長孫文昌、營養師李婉萍等人前往北昌國小，與孩子一同用餐，期使學生吃得更安全，家長能更放心。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲日前訪視北昌國小營養午餐配膳情形，並與學童合影。（花蓮縣政府提供）

蔡碧仲表示，營養午餐食材應該少油、少鹽，吃起來更健康，並親切叮嚀學生們飲食要均衡、不要偏食，多元攝取各式營養素，才能健康茁壯。縣府也特別邀請校園食安專家與營養師實地視察免費營養午餐經辦流程，確保午餐能符合營養標準。此外，也希望能趁機推廣食農教育，讓學生能了解食物背後的意涵。目前營養午餐每週僅有一餐附有水果，蔡碧仲表示希望餐餐都附水果，未來會與專家研議如何改善。此外，對於花蓮縣國中小學免費營養午餐政策被傳將喊停，縣府嚴正駁斥，指出免費營養午餐只會更好，不會也不可能停止，請鄉親放心。

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(中時電子報)