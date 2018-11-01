蝶豆花讓食材添繽紛！這款花草更有鳳梨香

2018年11月01日 16:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活要懂得紓壓，在自家種些小花草，療癒也美觀！民眾若想打造可食地景，並非只能種菜而已，許多可食花卉不僅好照顧，還能美化環境，為飲食增添浪漫風情。如近年來很夯的「蝶豆花」可調配成繽紛飲料、而鳳梨鼠尾草還有淡淡鳳梨香呢！

鳳梨鼠尾草於秋天開紅花，滋味帶甜，有著淡淡鳳梨香。（新北市景觀處提供）

可食花卉大多味清淡、花體小，不如蔬菜或肉類能自成主菜，卻是很重要的配角，不論視覺或味覺，都有畫龍點睛的效果。秋季可食花卉包含芳香萬壽菊、鳳梨鼠尾草、桂花、杭菊以及金蓮花等，芳香萬壽菊有著百香果般的濃烈香氣。

許多可食花卉不僅外型漂亮，顏色也很艷麗。28左上金蓮花；右上石竹；左下天使薔薇；右下繁星花。（新北市景觀處提供）

鳳梨鼠尾草於秋天開紅花，滋味帶甜，有著淡淡鳳梨香；桂花及杭菊乾燥後沖泡為茶飲，香氣更能凸顯；金蓮花則帶有特殊芥末味，常於西式料理中使用。此外全年皆可看到的食用花卉則有繁星花、天使薔薇、石竹及蝶豆花等，不僅外型漂亮，顏色也很艷麗。

桂花乾燥後沖泡為茶飲，香氣更能凸顯。（新北市景觀處提供）

可食花卉處理方式僅須放入盆水中輕盪洗淨灰塵，並將水分以毛巾或紙巾吸乾即可，放入冷藏可保鮮3~5天。需特別注意的是，若擔心花市或花店買來花卉有用藥疑慮，請先向店家詢問相關資訊，建議民眾可自行種植可食花卉，打造居家可食地景「芬芳趣」，即可安心享用。

(中時電子報)