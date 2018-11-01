台中國家歌劇院《小美人魚》舞劇 展現童話中的掙扎與現實

2018年11月01日 17:01 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院將於3日、4日推出《小美人魚舞劇》，舉辦記者會。（陳淑芬翻攝）

獲得2018奧地利國家音樂戲劇藝術獎「最佳整體舞蹈藝術作品獎」的舞劇《小美人魚》將在台中國家歌劇院登場。「童話並非都是浪漫、快樂的結局」歌劇院行銷公關部經理黃本婷1日表示，顛覆童話都是浪漫與歡樂，舞劇《小美人魚》呈現王爾德《公主的生日》與安徒生《小美人魚》相互輝映的童話，展現生活中內心的掙扎痛苦與現實。

台中國家歌劇院將於3日、4日推出舞劇《小美人魚》，1日舉辦記者會。舞劇呈現王爾德《公主的生日》與安徒生《小美人魚》兩部童話故事，顛覆一般童話的刻板想像。《公主的生日》描述被當作生日禮物送給公主的醜陋小矮人，赤誠的愛卻換得公主冷酷的回應，心碎而死；《小美人魚》則是述說人魚公主愛上人類王子，以美妙歌聲向女巫換取雙腳，卻痛苦掙扎最終化成泡沫。

「很期待以《小美人魚》與台中的觀眾交流」旅歐的台灣編舞家林美虹，目前擔任奧地利林茲國家劇院舞蹈藝術總監，她在記者會中表示，8年前她首度帶作品返台演出，《小美人魚》是她第2次返鄉的作品，回鄉演出具有特別的意義，讓她特別地感到幸福與開心。

林美虹說，她以文學作品作為創作靈感發想的基礎，藉由感動及啟發，轉換呈現為台舞蹈。《小美人魚》舞台以投影、燈光、吊桿等營造海洋波浪感，引領觀眾更容易走進舞作世界，林美虹並塑造2個角色，由2名男舞者分別飾演「疼痛」及「無言」，透過三人共舞，來呈現小美人魚所承受的疼痛和情感，更顯出豐沛情緒與張力。

(中時 )