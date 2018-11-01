兩岸網絡新媒體參訪科大訊飛公司

2018年11月01日 17:30 中時電子報 綜合報導

科大訊飛從事于語音及語言、自然語言理解、機器學習推理及自主學習等相關核心技術研究和人工智能產品研發及行業應用。

科大訊飛讓機器「能聽會說，能看會認，能理解會思考」。

科大訊飛華南總部與臺灣的金融，航空，汽車領域等多家龍頭企業也建立業務合作關系。

首屆海峽兩岸網絡新媒體大陸行報導團昨天飛抵廣州，參觀采訪科大訊飛公司。

科大訊飛（iFLYTEK）是目前亞太地區最大的智能語音產業上市公司和大陸人工智能產業的領軍企業，自1999年創立以來，一直從事于語音及語言、自然語言理解、機器學習推理及自主學習等相關核心技術研究和人工智能產品研發及行業應用，致力于讓機器「能聽會說，能看會認，能理解會思考」，并于2008年在深圳證券交易所掛牌上市（股票代碼：002230）。

科大訊飛多次榮獲「國家科技進步獎」以及中國信息產業自主創新最高榮譽「信息產業重大技術發明獎」。2017年6月，科大訊飛榮膺《麻省理工科技評論》「2017全球50大最具技術創造力企業」中「全球第六、中國第一」。2017年11月，科技部將科大訊飛列為智能語音國家人工智能開放創新平臺建設者，科大訊飛成為首批4家國家新一代人工智能開放創新平臺之一(其他三家是BAT，百度、阿里巴巴、騰訊)，科大訊飛并成為中國科學院人工智能產學研創新聯盟理事長單位。2017年12月，科技部認知智能國家重點實驗室由科大訊飛承建。

科大訊飛華南公司成立于2015年10月，是科大訊飛本地化落地廣東的企業，承載華南地區總部管理職能，同時承擔科大訊飛在華南地區的研發、銷售、交付以及創新項目孵化等重要職責。

華南公司創新地提出訊飛「二次創業」「再出發」的理念，追隨夢想、從無到有，把人工智能落地華南，入駐琶洲互聯網聚集區，建設人工智能大廈，打造科大訊飛華南總部，將人工智能賦能各行各業，現在已和廣東省政府、廣州、深圳、東莞、佛山、珠海、陽江、河源等地市簽訂全面戰略合作協議，打造智慧政務，提高政府效率。

科大訊飛華南公司的合作企業有:美的集團、廣汽集團、廣藥集團、廣通服集團、華師附中、深圳中學等多家；與臺灣的金融，航空，汽車領域等多家龍頭企業也建立業務合作關系，不斷推動科大訊飛人工智能技術在教育、醫療、公檢法、客服、車載、消費者等全方位領域的人工智能的應用落地。

(中時電子報)