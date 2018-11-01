新航全新波音787明年元月飛台北 信義廣場展示推優惠票

2018年11月01日 17:00 工商 張佩芬

林國顯與現場小空服員合影。圖：業者提供

林國顯試坐新航787-10商務艙座椅。圖：張佩芬

新加坡航空將自2019年1月1日起使用波音787-10 Dreamliner 飛航台北。新航於台北市信義區香堤廣場南段舉辦展示會，提供民眾優先體驗波音787-10 Dreamliner的全新商務艙與經濟艙設備，並在本月推出熱門航點優惠價。

新航在11月份推出熱門航點的超值優惠票價，飛往新加坡只要7,768元起、歐洲19,848元起、紐澳18,958元起，以及馬爾地夫25,258元或斯里蘭卡19,158元起，總計歐洲與紐澳近30個航點推出優惠價。

這次展示會將於11月1日至2日晚間，以及11月3日至4日週末開放民眾參觀。今（1）日下午開展活動，民航局長林國顯、空運組長韓振華與新加坡駐台商務辦事處副代表邱俊育參加剪綵活動。

新航台灣公司總經理黃文杰表示，新航台星航線近五成旅客是轉機客，以轉歐洲的慕尼黑、羅馬、米蘭與蘇黎世及馬爾地夫最多，明年元月早班機先以全新787-10飛行，較現有A330增加52個座位，預計明年底下午航班也改用787-10。

展示會現場完成訂閱新航電子報將可參加抽獎，大獎包括台北至新加坡經濟艙來回機票及KrisFlyer哩程等。KrisFlyer會員還可領取紀念品，數量有限、送完為止。

自2019年1月1日起，新加坡航空每日兩班的台北至新加坡航班，將有一班使用波音787-10 Dreamliner提供服務。機身長達68公尺的787-10是波音Dreamliner系列中最長的機型，新航是全球首家使用787-10的航空公司，也是第一家使用此機型飛航台灣的航空公司。

新加入新航機隊的波音787-10具有優異的營運效能及先進科技，提供更舒適的客艙體驗。客艙的燈光照明可多變化設定，此外客艙內還裝設了包括電子調整透光度的大型舷窗、更清淨的空氣循環系統等，提供更安靜、平穩的飛行旅程。

新航的波音787-10配備新航的全新區域客艙產品，設有36個商務艙座位與301個經濟艙座位，共可搭載337位旅客。

(工商 )