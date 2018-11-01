台大雲林分院10個月助20名職災者復工 勞工獻花致謝

復健成功的兩名男患者（左四與左五），獻花致謝幫助他們回職場的醫師林卓逸（左二）。（周麗蘭攝）

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勞工職災受傷最擔心無法回去上班，台大雲林分院成立「工作強化中心」，透過醫師與職能治療師進行客製化、密集訓練，10個月來已幫助20人回到工作崗位。

在台塑六輕當監工20年的謝耀彰車禍後，雖經恢復手腕、肩膀部分機能，但工作需要爬儲槽、高架的能力，受傷後失去本體感，他很挫折也很擔心再不工作沒收入。

台大雲林分院工作強化中心收案後，他每周2次、每次訓練2小時，臂膀從原本可張開90度恢復到170度，3個月後恢復垂直爬梯的能力，7個月前復工了。

在日商旭硝子從事工作調查的劉俊伯，需在廠區走動巡視設備、調整儀器，車禍後傷及膝蓋走路無力，工作強化中心的醫師研判他不需開刀，只要強化肌肉就能行走，但不適合再從事原工作，醫師還協助他向公司建議調動職務獲得解決，現已回公司上班6個月。

復健部主任陳信水指出，一般醫療復健目標是恢復生活自理能力，但回到工作職場的能力還差一大截，工作強化中心即針對病患職場所需能力提供客製化、完整的、密集的訓練。

復健科醫師林卓逸表示，很多患者受傷前是職場武林高手，受傷後的復健、工作強化訓練可謂「基本功」，他常勸病患不要急，基本功練好才能再練功夫。

台大雲林分院工作強化中心10個月來收案23人，大多從事製造業、營造業、運輸及倉儲業，已有20人復工，成效很好，病患很感恩還能工作。

陳信水表示，該中心是勞動部補助成立，服務對象須是因職業疾病或受職業災害的勞工，具有勞保職業傷病門診單，有明確重返工作需求但未達能力者。

環境及職業醫學部主任杜宗禮表示，為促使職災者獲得強化工作服務，他在病歷上會加註患者的職業別，以主動協助判斷。

(中時 )

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