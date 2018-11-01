57歲安迪驚傳罹癌第3期暴瘦 妻子阿娥崩潰痛哭

安迪昔日與妻女合照。(本報系資料照)

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中時電子報
阿娥多次因不捨丈夫治療受苦，偷偷大哭。(取自臉書)

繼余天罹癌後，57歲資深藝人安迪也傳出罹患食道癌第3期。據悉，安迪目前正在進行第二階段化療，妻子阿娥更因為心疼老公受苦，幾度背著安迪下樓痛哭，直言：「裝堅強太難了！」安迪與妻子育有一雙子女，他更因為不想讓家人擔心，拒絕小孩來醫院探視。

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據蘋果日報報導，安迪原本人好好的，直到今年8月初拍《戲說台灣》下戲時，不小心遭魚刺刺破喉嚨開刀，當時醫生建議他要胃鏡等檢查，但他考慮到喉嚨還有傷口因此沒檢查，想不到回家後竟發現無法吞嚥老婆做的菜，緊急至醫院掛急診，才檢查出喉下長出5公分惡性腫瘤，導致他吞嚥困難。

阿娥表面上堅強陪伴丈夫對抗病魔，但她私下也透露脆弱的一面，坦言當初一聽到安迪有惡性腫瘤，差點沒昏過去，治療期間更是不捨老公受苦，好幾次偷偷下樓痛哭，現在只希望安迪能不要開刀，因為一旦切除喉嚨，不僅以後無法繼續主持，也無法進食，其餘一切都聽天由命。

目前安迪化療已進入第二階段，目前仍在住院中，而根據媒體曝光安迪醫院照片，安迪身形明顯消瘦、雙頰凹陷，而他也向媒體表示過去不懂得要養身體，喝酒抽菸過度，才會罹癌。

安迪當年以綜藝節目《天天開心》以特約演員身分出道，演出包括《鳥來伯與十三姨》、《阿扁與阿珍》等多部電視劇，與妻子阿娥感情恩愛，他的一雙子女林吟蔚、林志融也繼承他衣缽，在演藝圈打拚。

(中時電子報)

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