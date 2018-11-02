花蓮》各候選人忙著參加婚喪喜慶 爭取票源

花蓮縣長侯選人徐榛蔚（右二）代表喪家致謝詞。（范振和攝）

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花蓮各候選人勤跑喪事場合，以期爭取選民認同。（范振和攝）
民進黨籍吉安鄉長選人鄭乾龍參加公祭，爭取選民支持。（范振和攝）
國民黨籍吉安鄉長候選人游淑貞參加公祭，與鄉親手寒暄爭取支持。（范振和攝）

花蓮縣五合一選戰倒數計時，各候選人紛紛在婚喪喜慶場合中現身。1日上午，吉安鄉江姓婦人出殯，縣長候選人徐榛蔚代表喪家致謝詞時，不少候選人在場外忙著發文宣、握手，設法爭取支持。

徐榛蔚指出，江太夫人小時候生活清苦，磨練出刻苦耐勞的精神，後來嫁給青梅竹馬的玩伴，當時在種畜繁殖場工作的先生范振輝薪水微薄，江太夫人種菜貼補家用，培育3名子女有成，一生任勞任怨。

江太夫人心地良善，人緣極好，發現罹患胰臟癌時已末期，4個月後撒手人寰，就連送信的郵差都感慨萬千。致詞完後，與范家有私誼的徐榛蔚在告別式會場一一與范家親屬握手致意。

此時會場外，吉安鄉長候選人游淑貞、鄭乾龍、壽豐鄉長候選人曾淑懿、第3選區議員候選人張懷文、黃馨、黃振富、葉鯤璟、徐雪玉、林源富、陳棟梁，吉安鄉代候選人彭建華、黃松生、詹益萬、楊進福等多人，不分藍綠陸續前往弔唁，也穿梭人群中寒暄，能爭取一票算一票。

吉安鄉代會主席徐德文、吉安鄉農會總幹事張德奇、范家大老范振城等人指出，民間最是重視喪禮，不管是否熟識，候選人到場往往能讓喪家與親友感動不已，把握時機送亡者最後一程，也期許亡靈佑福送給自己美好前程。

(中時 )

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