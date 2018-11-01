泰男團SBFIVE說到做到 與粉絲12／9不見不散

SBFIVE。（希林國際提供）

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泰國人氣男團SBFIVE將首次以團體之姿來台會粉絲，五位成員Tae、Tee、Bas、Copter、Kimmon在去年的12月9日曾隨同《逐月之月 2 Moons the series》來台辦見面會，相隔一年遵守與粉絲的約定，今年同樣在12月9日(日) 再次來台與粉絲同歡。

五位成員自2017年演出泰國暢銷小說BL劇《逐月之月 2 Moons the series》造成轟動，打破泰星出訪舉辦見面會票房全勝紀錄。《逐月之月》劇終後，五位成員進而組成SBFIVE團體，去年底更順勢推出單曲「WHENEVER」，開始全方位發展。這次除了帶來多首動人歌曲外，和粉絲的互動絕對令人驚喜連連，提前陪粉絲度過耶誕節。

活動門票將於11月10日(六) 中午12:00點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，票價為NT$3600元/NT$4800元，見面會地點於臺北市立大學(博愛校區)中正堂。A區粉絲皆可與SBFIVE握手､擁有全員親筆簽名海報､與SBFIVE合照(10人一組)､得到活動特製專屬刮刮卡､更可以親自送禮給SBFIVE，還有機會得到親筆簽名拍立得､活動前搶先獨處15分鐘､提供物品讓SBFIVE親筆簽名､一對五合拍拍立得､得到SBFIVE錄製專屬答鈴等多項好康福利，B區粉絲皆可與SBFIVE握手､帶走活動海報､得到活動特製專屬刮刮卡，還有機會得到親筆簽名拍立得､與SBFIVE合照（10人一組)等福利，活動相關訊息請密切注意希林國際粉絲專頁。

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