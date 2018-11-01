蒙古國家級藝團來台演出！免費索票感受力與美

蒙古國家級藝團來臺演出11/3起免費索票。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

談到蒙古，許多人第一印象是雄偉壯觀的沙漠，而這裡也是武俠大師金庸筆下《射雕英雄傳》男主角郭靖從小生長的地方！現在有機會能聆聽欣賞蒙古國家級藝團來台演出囉！

文化部與「鶴山21世紀國際論壇」及「花蓮和南寺暨造福觀音藝術文教基金會」合辦之「蒙古傳統樂舞饗宴」活動，將於11月12日晚間七點半於公務人力發展學院卓越堂登場。本次活動免費索票，索票方式採網路及親領兩種管道，並同時於11月3日上午11點開放。

本次來臺的蒙古藝團由蒙古國著名作曲家同時也是蒙古文化藝術大學高等教授江曾諾若布(NATSAG JANTSANNOROV)以及蒙古文化詩歌學院主席門都右(GOMBOJAV MEND-OOYO)領軍，集結歌劇、長調歌唱家、蒙古國家愛樂樂團及蒙古國家歌舞學術團等優秀藝術家所組成，讓音樂與舞蹈交織出火花，將帶來極致的樂舞饗宴。

蒙古國家愛樂樂團成立於1972年，由交響樂團、爵士樂團以及馬頭琴樂團組成，每年在蒙古國內及國際舞臺上演出達百多場的音樂會，並舉辦許多文化藝術活動。

蒙古國家歌舞學術團成立於1945年，擁有豐富的蒙古國歷史文化遺產，表演內容不僅是國家傳統技藝，也包含蒙古國內外知名大師創作的古典與現代作品，至今仍是最大的歌舞專業藝術機構，呈現的知名作品包含蒙古歷史劇、以蒙古民間故事為創作基底的芭蕾舞劇和現代芭蕾等。

蒙古國家級藝團來台演出 相關網址

蒙古藝團演出於11月3日上午11時開放網路及親領索票，想深入體會蒙古民族文化的民眾千萬別錯過難得機會，每位民眾可索取2張，數量有限，索完為止。

(中時電子報)

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