花蓮》徐榛蔚提出原民政策大利多 創造花蓮原民大幸福

花蓮縣長候選人徐榛蔚（中）常在原住民慶典中，下場共舞同歡。（徐榛蔚服務處提供）

友善列印
中時
花蓮縣長候選人徐榛蔚為了體驗、融入原住民文化，練得一身好舞藝。（徐榛蔚服務處提供）
花蓮縣長候選人徐榛蔚在立法院爭取原住民權益，全力以赴。（徐榛蔚服務處提供）
花蓮縣長候選人徐榛蔚（左三）深受原住民同胞愛戴。（徐榛蔚服務處提供）

花蓮縣長候選人徐榛蔚1日接受原住民族電視台專訪，提出原民政策大利多，涵蓋原民文化保存、原民土地回復、保障原民醫療權益、促進原民接軌國際，以期造福縣內近8萬人口的原民族群，持續優化、升級原民政策，重返原民榮耀。

徐榛蔚深耕花蓮18年來，足跡遍及全縣208個部落，虛心學習不同的原民族語問候語，表達最誠摯的心意，縣內豐年祭、感恩祭等文化祭儀，處處可見她共舞同歡的鏡頭，以實際行動支持原民文化傳承。

徐榛蔚在立法院爭取原民權益，不遺餘力，從族語復振、土地回復、禁伐補償、採礦權利、原民就業保障、部落營造、特色道路改善到部落簡易自來水及延管計畫等，共向中央部會爭取近20億元補助款。

在強化原民文化保存部分，徐榛蔚將推動「老少共學、老少共好」，結合現有文化健康站、賽普計畫據點，透過公托課程設計，鼓勵族語向下扎根，重拾文化認同，同時豐富部落長者心靈生活。

以文化優先出發，徐榛蔚說，她會續推動豐羽計畫，興建太巴塱祭祀廣場、原住民族山海劇場、加路蘭廣場、原民聚會所等，並擴大原住民工藝師認證，加強培育原住民人才，俾提升部落文化軟實力。

考量原住民族平均餘命遠低於全國，在保障原民醫療權益方面，除爭取弱勢原住民保險、深化部落醫療巡迴服務，也將致力落實「一部落一文化健康站」目標，運用智慧雲端結合醫療資源，協助健康管理，建立部落醫療照護網絡。

徐榛蔚強調，為促進原民接軌國際，她會加強與大陸少數民族、國際南島語族的文化交流，促進原民美食精緻化與多樣化，拓展國際市場，並爭取辦理原住民族國際音樂節，以期帶動原民經濟，進而強化花蓮經濟活力。

(中時 )

台北》搶藝文界選票？柯P會名導… 民調和柯文哲差3％ 丁守中：柯文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。