民調和柯文哲差3％ 丁守中：柯文哲失言反應在民調

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

聯合報最新民調顯示，國民黨台北市長候選人丁守中以及柯文哲兩人差距迅速拉近，從原先差異約8%，只以35%支持度落後柯文哲的38%。丁守中今天到台北市文山區木新市場拜票時表示，民調看趨勢，趨勢上揚顯示最近全力拚搏，有發揮一定效果，相對地，柯文哲最近歧視女性、婦聯會立場反覆的言論也都反應在民調上。他也自信地說，自己選情如同中華隊，一定會逆轉勝。

至於選情是否受到「韓流」影響，以及即將與韓國瑜同台造勢，但姚陣營卻不以為然等問題，丁守中表示，有韓國瑜效應最好，國民黨全台六都一起連線，大家全力衝刺，就是要讓台灣能夠更好。要展現國民黨團結，給中間選民知道，柯文哲執政下的台北，不能扮演台灣經濟火車頭的角色；民進黨執政搞衝突對抗，更讓台灣經濟不好。國民黨會全力以赴，六都一起努力，讓台灣民眾安居樂業。

丁守中上午到木新市場掃街拜票，他也說，柯文哲最近歧視女性言論，對婦聯會態度的反覆，證明他沒有核心價值、中心思想，只想騙藍騙綠騙選票，這些都會反應到民調裡面。他也會全力拚搏爭取勝利。

選戰激烈，丁守中陣營連日衝刺基層與政策議題，逐漸收到成效，民調急速逼近現任市長柯文哲。國民黨中央更著手安排11月11日在凱道舉辦六都候選人同台連線大型造勢，尤其網路聲量極高的高雄市長候選人韓國瑜若來幫丁站台，也被柯文哲視為恐將影響選情。丁守中則說，韓國瑜網路聲量遠超過柯文哲，外溢效果明顯，他與韓國瑜一南一北主訴求其實相當類似，就是主打經濟牌。希望改變台北、大幅都市更新、繁榮台北，選戰也回歸市民關心經濟與市政問題上。

(中時電子報)

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