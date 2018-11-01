雲林》王麗萍炮轟張麗善、李進勇反空汙打假球

2018年11月01日 17:17 中時 許素惠

雲林縣長候選人張麗善（右）針對空汙議題，支持「以核養綠」減少空汙。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍質疑在空汙議題上打假球，雲林縣長李進勇（左）說，《雲林縣禁燒生煤與石油焦自治條例」提釋憲權在雲林縣議會，縣府向議會提案釋憲，但遭議會退回。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍今日火力全開，針對空汙議題大批對手李進勇、張麗善都在打假球，她指出，李為了《禁燒生煤及石油焦條例》被中央駁回說要打憲法官司卻沒有，而張支持反空汙公投，卻從不提六輕對雲林農業及縣民健康的影響，她要創造一個友善的環境，拒絕六輕汙染，讓「六青」回流。

「不要六輕汙染，要讓『六青』回流」，王麗萍針對雲林困境，提出十大政策，包括落實環境正義、提倡綠色生活、發展黃金農業、厚植文化資本、增加青年資源、追求世代平權等。

王麗萍指出，雲林深陷六輕經濟殖民的泥沼，藍綠兩黨候選人卻一直不願意面對六輕議題具體提出政見，張麗善反空汙，卻始終不反六輕空汙，漠視六輕對雲林農業及居民健康的影響，而「以核養綠」更加深對台灣環境的傷害。至於李進勇當初悍然宣示，《雲林縣禁燒石油焦與生煤自治條例》若遭國民黨中央政府不予核准，將打憲法官司到底卻沒有，足見雲林根本沒有藍綠兩黨，只有六輕一黨獨大。

王麗萍提出文青、奮青、創青、農青、政青、槓桿青等「六青」政策，拒絕六輕汙染，讓六青回流，打造一個青年世代接管雲林的未來。

張麗善競選總部發言人周柏吟表示，張麗善支持「以核養綠」公投，，希望六輕減少燃燒生煤來發電，穩健發展綠能，讓台灣、雲林盡快走向「無煤家園」，無煤家園就能還給人民藍天與好空氣，這才是還給雲林健康環境務實的作法。

李進勇總部回應，《雲林縣禁燒生煤及石油焦條例》係由雲林縣議會通過，所以釋憲提出權也在議會，該條例被中央駁回後，縣府提案釋憲，但被議會退，並非縣府不願通過釋憲來釐清相關法律疑慮。

(中時 )