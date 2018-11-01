京東物流東區店試營運服務陸客 暫無台灣配送服務

2018年11月01日 17:22 工商 楊日興

實價揭露資料顯示，京東物流在台北東區承租約11坪店面。經詢問，京東1日證實有租賃店面展開試營運，目前主要服務在台陸客寄伴手禮返陸，暫無台灣本地配送服務。

京東表示，京東物流在台合作夥伴雲略國際物流有限公司在臺北市大安區忠孝東路四段128號1樓租賃面積11坪的店面，已於今年10月12日開始對外試營業，主要是用於郵寄服務站，在台旅行的消費者可以直接在門店下單，將伴手禮直接快遞回大陸家裡。

目前，雲略國際物流有限公司負責該店鋪的運營管理，該門店主要是用於快遞服務站，攬收台灣地區本地的包裹寄往大陸地區，沒有受理台灣本地配送的業務。

近年來，大陸的外遊人數逐年增加，消費者的購買力也逐漸增強，本地投寄是人們旅遊的新興需求。為滿足旅遊群體和台灣親友寄往大陸的需求，因此，京東物流透過合作夥伴在台灣設立快遞服務站，不僅帶動商家銷量，也將為廣大消費者提供便利快遞包裹回大陸。

消費者在當地的商店購買完商品後，即可交由店家進行打包，京東物流與台灣的倉儲系統與攬收點形成閉環網路，運輸車每天從店鋪收取包裹，並運輸至機場進行打包，通過運輸專線運抵上海、廈門的清關口岸，以最快速度完成清關後便就近送至京東物流在當地設立的分揀中心，京東快遞小哥根據消費者指定的快遞位址進行配送。目前，京東物流在大陸地區的配送範圍已覆蓋了99%的人口，90%的訂單可在24小時內完成交付。

目前，雲略國際物流有限公司在臺灣地區僅有一家門店，也是京東物流在大陸以外地區的首次嘗試。該店處於試營業階段。如未來有進一步發展，將會適時發佈。

該服務主要面向在台的陸客寄伴手禮回大陸，可使用人民幣或微信進行支付。台灣至華南及東南地區包括福建、江西、廣東、廣西、海南，首重1公斤人民幣50元，續重每1公斤41元人民幣（下同）；台灣至大陸其他地區，首重1公斤55元，續重每1公斤46元。

(工商 )