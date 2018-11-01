公館釋迦山步道整備工程動土 預計2019年4月完工

2018年11月01日 17:26 中時 巫靜婷

公館鄉釋迦山休憩步道觀光設施整備工程1日於釋迦牟尼佛寺舉行動土典禮，縣長徐耀昌（中）表示，完工後將有效改善登山步道環境。（巫靜婷攝）

公館鄉釋迦山休憩步道觀光設施整備工程1日舉辦動土典禮，圖為節點休憩空間示意圖。（巫靜婷翻攝）

公館鄉釋迦山休憩步道觀光設施整備工程1日舉辦動土典禮，圖為安全防護欄杆示意圖。（巫靜婷翻攝）

苗栗公館北河村釋迦山因有「釋迦牟尼佛寺」道場而得名，沿途風景秀麗，總吸引許多民眾登山健行，但步道多處受損缺乏修繕，為有效改善登山步道環境，縣府爭取補助並自籌配合款共850萬元辦理整備工程，1日動土預計2019年4月完工。

公館釋迦山休憩步道觀光設施整備工程，由交通部觀光局補助經費646萬元及縣府自行負擔204萬元共850萬元經費辦理，改善內容包括階梯步道鋪面改善、節點休憩空間、棧道階梯設置、安全防護欄杆、入口意象空間環境營造、導覽解說及方向指引設施等設施。

整備工程預計2019年4月完工，將有效改善釋迦山景觀登山步道環境，並營造出整體觀光氛圍，期望完工後可有效提升區域觀光旅遊服務水準。

文化觀光局長林彥甫表示，步道沿線風景秀麗，但近年因欠缺有效管養，步道多處受損並缺乏修繕，導致前往遊客日漸減少，為使步道沿線設施更具完整性，改善既有設施並提供優質用路環境及安全性，因此籌辦整備工程。

他另指出，工程設計採「保育為主、遊憩發展為輔」的原則，以兼顧生活與生態保育永續發展，妥適導入低度遊憩行為，如眺望賞景、健行休憩、拍照、寫生等活動，拒絕過度使用造成生態環境之破壞。

結合社區導覽為外地遊客提供專業解說，並同時配合地方特產推廣，提供民眾舒適、美麗、友善、優質之安全使用環境，提升當地觀光發展，促進產業經濟的活絡。

(中時 )