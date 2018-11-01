流感疫苗出包 國光生技：與疫苗品質無關

國光生物科技公司所生產的流感疫苗出現白色懸浮物。（疾管署提供）

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中時
林周義

公費流感疫苗近日出包，其中國光生物科技公司所生產的 「安定伏」裂解型流感疫苗出現白色懸浮物。對此，國光生技今（1）發表聲明稿，表示懸浮物為偶發事件，與疫苗品質無關。

聲明稿內容如下：

國光生技今年充填流感疫苗供應涵蓋美國、台灣及大陸共770萬劑以上，其中供應美國的產品經美國FDA批批檢驗合格放行，供應台灣的產品涵蓋成人和小兒共366萬劑亦均經衛福部食藥署檢驗合格封緘放行。

很遺憾今年所生產的小兒流感疫苗有一支發現有懸浮物的狀況，在10月28日晚間接獲通報後，已於10月29日安排取回該支問題疫苗進行檢驗判定。目前判定該問題為偶發事件，且對於同批疫苗品質沒有影響，檢驗報告並已提交主管機關。除該批小兒疫苗（剩餘約四萬劑）外，其餘300萬餘劑成人及小兒疫苗主管機關仍依原訂施打規劃進行。

食藥署於10月31日派員至國光工廠實地稽核疫苗生產製程，一切均合乎GMP規定生產，判斷應為偶發事件。公司品管部門就該支問題疫苗所含異物執行外觀、材質特性分析、顯微鏡鏡檢與拉曼光譜儀器測定結果，與針筒托盤材質無異，而與疫苗本身品質無關。食藥署也將該異物塑膠片及包裝盒與針筒托盤樣本帶回再做檢驗。

疫苗的效價試驗再度檢測結果符合主管機關疫苗放行檢驗之標準，顯示未受影響，該批疫苗之有效性應屬無虞。此外，為審慎起見，該批疫苗雖已通過主管機關無菌檢驗放行，公司仍重覆執行無菌檢驗以再確認，待結果出爐時將會就其結果再提報食藥署，並向民眾說明。

針對施打國光流感疫苗的民眾如有相關疑問可撥打公司專線（ 04-2538-1220）洽詢，本公司亦委聘感染科權威醫師為民眾解答疑惑。

(中時 )

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