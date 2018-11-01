鄭人碩拍片被炸！奶頭下方裂開、頭髮險被燒

2018年11月01日 17:31 中時 徐桐炘

男主角鄭人碩挑戰演出寒單爺肉身，炮炸寒單親自上陣。想亮影藝提供

《寒單》官方超前導預告

賀歲片《寒單》耗時5年籌備，終於在今夏完成拍攝，1日釋出超前導預告，主角胡宇威拋開偶像包袱，轉型演出社會底層小人物，抽菸、打架、罵骯話、叫囂嗆聲樣樣來，自嘲：「是窮到連鬼都怕的人。」另位主角鄭人碩擔任寒單肉身的畫面同時曝光，他回想第一次上場被炸時背和胸都受傷，「奶頭下面都裂開，頭髮旁邊也燒掉一塊。」

幸好劇組迅速為鄭人碩擦上寒單爺加持的藥，他直呼有效：「好的非常快！」但片中炮炸寒單場面氣勢磅礡，他在鞭炮滿天飛的的狀況下，卻能處變不驚完全沒眨眼，如何克服恐懼？他表示全靠潛移默化的信念：「我一定要當最強最厲害的，死都不眨眼！」而且想到一眨眼就要重拍，只能靠意志力撐著。

鄭人碩在片中從意氣風發的正常人淪落為社會邊緣人，預告中一幕趴在地上撕心淚吼的畫面令人震撼，他還和胡宇威成為歃血為盟的兄弟，他笑言現實中沒有這麼「灑狗血」的友情，但將劇組工作人員都視為兄弟，心存感謝的說：「有他們我才會有機會。」

另外，「廟公專業戶」陳博正不僅飾演專祀寒單爺的玄武堂堂主，更為電影片名題字，預告片尾鏗鏘有力的一句「上轎」，也是他在肉身寒單準備上轎時神來一筆喊出，令導演為之驚艷並收錄其中。該片於2019農曆年前上映。

(中時 )