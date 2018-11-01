雞蛋、鞋，還有書，馬英九吸來這麼多東西 力拚萬磁王

2018年11月01日 17:36 中時電子報 陳儷方

持鋼筋鐵條毆打台北市勞工局長賴香伶的李明彥辯稱，是「鋼筋打人，不是我」，令人匪夷所思。史上吸引最多外物砸過來的政治人物，當屬前總統馬英九，馬英九被雞蛋、鞋、書，狠砸過；玩味的是，拿鞋砸馬英九都不會被法院判有罪！另外，2位前總統李登輝及陳水扁，都沒馬英九這麼「吸引力」。

《聯合晚報》細數馬英九遭外物擊中的歷史。2000年國民黨在總統大選大敗，民眾聚集抗議當時的黨主席李登輝，當時的台北市長馬英九站上宣傳車安撫民眾，承諾在黨內推動黨員直選黨主席，沒想到被雞蛋砸個正著。

雞蛋之後，還有口水，馬英九2003年以台北市長的身分，參加二二八追思會，但遭人吐口水。接著就是被扔鞋，2012年馬英九已是總統身分，出席世界人權日活動，遭人丟鞋，自此之後，馬英九經常被扔鞋，維安工作多了架設攔鞋網。不過，總統被丟鞋的風潮，始於美國前總統布希。

馬英九被丟鞋次數不少，2012年、2013年、2014年都曾被丟鞋，而且法院判決最後都是「不罰」，但只有向馬英九丟鞋不會被判有罪，也不會被罰！陳為廷2013年因大埔事件向劉政鴻丟鞋，法院判決有罪但免罰；總統蔡英文被反年改團體丟鞋，6人被送辦，各被罰1千元。

馬英九也被書砸過，2014年九合一選舉前，基進側翼聯合競選總部主任顏銘緯拿《被出賣的台灣》一書，砸中馬英九。

(中時電子報)